Cabelo encaracolado, fino ou com tendência para nós: perceba qual é a escova de cabelo que melhor se adapta

Escovar o cabelo é um dos principais cuidados que se deve ter no cuidado capilar. Não o fazemos só para tirar nós, mas também para massajar o couro cabeludo e para espalhar os óleos naturais que estão na raiz e que contribuem para a saúde dos fios. Como tal, é essencial ter uma boa escova. O problema é que há quase tantos tipos de escovas como tipos de cabelos e nem sempre é fácil fazer a escolha mais acertada.

Mas porque é que é tão importante usar a escova certa? Como explica o site Rush, além de ser a arma secreta que ajuda a domar os cabelos naqueles dias “não”, evita que o cabelo parta, reduz eletricidade estética e evita o tão odiado “frizz”. Também remove os fios que já se soltaram no couro cabeludo – um processo normal – e que ainda estão presos no cabelo.

Escovar o cabelo também traz benefícios para o couro cabeludo, já que estimula a circulação sanguínea e pode até estimular o crescimento do cabelo.

Quantas vezes por dia se deve escovar o cabelo

A resposta a esta pergunta vai depender do seu tipo de cabelo. Cabelo mais fino e direito deve ser escovado uma a duas vezes por dia para se evitar nós, enquanto cabelo mais grosso poderá apenas precisar de ver a escova uma vez por dia.

Quem tem cabelo ondulado ou encaracolado deverá escová-lo uma vez por dia ou até menos para evitar destruir os caracóis ou até criar frizz. Cabelo crespo deve apenas ser escovado quando está molhado e com condicionador ou produto para tirar nós.

Independentemente do tipo de cabelo, comece sempre por escovar do meio para as pontas e vá subindo até à raiz, sempre com cuidado.

Tipos de escovas de cabelo e em que cabelos devem ser usadas

Porque comprar uma nova escova de cabelo pode ser uma tarefa bastante difícil, veja a galeria com os tipos de escovas mais comuns e para que tipo de cabelo são mais eficazes, de acordo com o site Rush. Assim poderá fazer uma escolha acertada, garantindo assim a saúde do seu cabelo.