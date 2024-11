Black Friday: esta escova da Oral-B é das mais vendidas na Amazon e o preço desceu em flecha

Este artigo pode conter links afiliados*

A importância de uma boa escova de dentes elétrica na higiene oral diária é inquestionável. Segundo a médica dentista Lauren Becker, em entrevista à Verywell Health, estas são significativamente mais eficazes na remoção de manchas e na limpeza dos dentes em geral quando comparadas com as escovas manuais. E embora representem um investimento inicial maior, são uma escolha mais eficiente e mais sustentável - só precisa de trocar as cabeças, reduzindo assim o desperdício de plástico. Agora, com os descontos da Black Friday, esta é a altura perfeita para investir num dos modelos mais vendidos da Amazon.

Uma das características mais interessantes desta Oral-B Pro 3 é a sua tecnologia inteligente de proteção das gengivas: um sensor de pressão avisa com uma luz vermelha quando estamos a escovar com demasiada força - algo que acontece frequentemente quando usamos escovas manuais. A cabeça da escova, desenvolvida com dentistas, tem um movimento 3D que oscila, roda e pulsa para uma limpeza mais profunda, enquanto se adapta ao formato de cada dente. E para quem nunca usou uma escova elétrica, inclui três modos de escovagem (diária, sensível e branqueamento) e um temporizador de dois minutos que ajuda a criar uma rotina adequada. Um pequeno detalhe, mas muito útil, é o indicador nas cabeças de escova que muda de cor quando é altura de as trocar.

Com mais de 3.693 avaliações positivas e uma classificação de 4,6 estrelas, esta escova tornou-se um dos modelos mais vendidos da Amazon. A experiência dos utilizadores não podia ser mais positiva: "Depois de vários meses de uso, proporciona uma limpeza muito mais eficaz em comparação com as escovas manuais. A ação vibratória ajuda a remover mais placa dentária e a alcançar áreas difíceis", explica uma compradora satisfeita. A bateria também surpreende: "Uma carga dura mais de uma semana, mesmo que se use três vezes por dia." E o sensor de pressão faz a diferença: "Avisa com uma luz vermelha quando estamos a pressionar demasiado, protegendo as gengivas", confirma outro utilizador. Até os mais céticos ficaram convencidos: "Depois de muito hesitar sobre qual modelo escolher, estou muito satisfeita. A limpeza é excelente e o ruído é muito suave."

