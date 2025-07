Preço desta escova de dentes de topo caiu quase para metade. Tem sensor de pressão e temporizador

Este artigo pode conter links afiliados*

Nem sempre é fácil transformar um gesto tão simples como escovar os dentes numa rotina realmente eficaz — mas quando a tecnologia nos dá uma ajudinha, tudo muda. E esta escova elétrica da Oral-B iO 2 é a prova disso. Discreta e poderosa, está agora com um preço que a torna ainda mais irresistível: quase metade do valor original para clientes Prime na Amazon.

Criada em parceria com a Braun, esta escova combina um design minimalista com funcionalidades que fazem a diferença na nossa saúde oral: sensor de pressão inteligente, temporizador de 2 minutos com alertas a cada 30 segundos, e três modos de escovagem, adaptáveis ao que o seu dia pede — seja uma limpeza mais suave ou mais profunda.

Mas não é só isso: a tecnologia iO promete uma limpeza 100% mais eficaz do que uma escova manual, graças às cerdas redondas e ao movimento otimizado, que chega onde as outras não chegam. Tudo isto num formato surpreendentemente silencioso e com bateria duradoura.

Para quem está sempre a correr entre casa, trabalho e viagens, o estojo de transporte e o suporte de substituição facilitam muito a vida — e permitem manter a escova protegida e sempre pronta a usar, mesmo longe de casa.

E se ainda acha que a tecnologia na casa de banho é dispensável, pense nisto: há quanto tempo não muda a sua escova de dentes? E será que está mesmo a escovar com a força e duração certas? Pequenos detalhes como estes podem ter um grande impacto — não só na saúde dos dentes, mas também nas gengivas, no hálito, e até na confiança com que começamos o dia.

COMPRE NA OFERTA DO PRIME DAY POR 45,69€ 86,14€ (-48%)

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.