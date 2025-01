Este truque põe fim àquela sujidade e cheiro horríveis no copo das escovas de dentes

Muitas vezes, as escovas de dentes ficam expostas à humidade quando permanecem muito tempo no copo, o que faz com que a parte de baixo acumule sujidade e o copo também. Na maioria dos casos, acabamos por deitar as escovas fora e comprar novas.

No entanto, a criadora de conteúdos brasileira Vilma Maria, conhecida no Instagram como @vilmamariadasilva37 partilhou um truque simples e eficaz para evitar este problema.

O método é muito fácil: basta colocar uma toalhita ou um dodot no fundo do copo das escovas de dentes e adicionar algumas gotas de vinagre. Depois, é só arrumar novamente as escovas no copo.

Com este truque, poderá manter as suas escovas de dentes limpas e livres de humidade por mais tempo: