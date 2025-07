Para tudo: a escova de limpeza da casa mais vendida do momento está a menos de 30 euros!

Este artigo pode conter links afiliados*

Já imaginou conseguir limpar a casa de cima a baixo sem se ajoelhar, agachar ou fazer malabarismos com baldes e panos? A escova elétrica de limpeza da marca Vikeri chegou para revolucionar as tarefas domésticas e é viral nas redes sociais. E está agora disponível por apenas 29,79 euros, graças a uma oferta do Amazon Prime Day.

“Compacta, eficaz e extremamente versátil”, como atestam muitos clientes, esta ferramenta está a tornar-se viral por uma razão que parece evidente nos comentários: funciona mesmo.

Equipada com oito cabeças substituíveis, esta escova adapta-se a praticamente qualquer tarefa: dos azulejos da casa de banho às janelas, passando pelas juntas do chão, placas do fogão, pias e até rodas do carro. E o melhor? Tudo sem esforço. Com dois níveis de velocidade – delicado e intenso – permite uma limpeza à medida das suas necessidades, poupando tempo e energia.

O cabo extensível (entre 35 e 135 cm) é um verdadeiro trunfo, especialmente para alcançar tetos, cantos ou zonas de difícil acesso. Além disso, o design sem fios elimina os tradicionais entraves dos cabos enrolados e torna o movimento muito mais fluido. A ergonomia do aparelho também garante conforto mesmo em limpezas prolongadas — perfeito para quem quer resultados profissionais sem sair de casa.

Outro ponto forte está na autonomia da bateria: com apenas 2 a 3 horas de carregamento via USB-C, a escova oferece até 90 minutos de limpeza contínua. O novo indicador LED facilita o controlo do nível de carga, evitando surpresas a meio das tarefas. Por menos de 30 euros, é difícil encontrar algo tão prático e completo — e, pelos vistos, milhares de utilizadores já o perceberam.

