Esqueça o Dyson: esta escova de cabelo faz o mesmo por um preço muito menor

Um bom dia começa, muitas vezes, com um cabelo no ponto certo. Macio, alinhado, com volume natural e movimento. É mais do que vaidade — é sentir-se bem no espelho e levar essa confiança para o resto do dia. É por isso que ferramentas práticas, eficazes e seguras se tornaram ajudantes indispensáveis na rotina de beleza.

Durante muito tempo, o Dyson Airwrap dominou esse universo: a promessa de modelar sem danificar, com resultados profissionais e design premium. Mas o preço continua a ser um obstáculo. E é aqui que entra a escova de ar quente da Cecotec. Com um preço muito mais acessível, oferece versatilidade e desempenho que não ficam atrás e já conquistou utilizadores que a consideram “melhor que a Dyson”.

“Para mim, o mais importante é que agarra bem ao cabelo. Muito robusto!” — escreveu uma cliente nas avaliações da Amazon. Outro utilizador reforça: “Comprei a pensar que seria apenas um bom secador, mas dá para fazer tudo.” Com 14 acessórios incluídos, esta escova seca, alisa, ondula e dá volume — tudo com um só equipamento, pensado para proteger o cabelo e facilitar o dia a dia.

Um só aparelho, múltiplos resultados

A escova modeladora AirGlam da Cecotec junta tudo aquilo que procuramos num styling tool moderno: rapidez, facilidade de uso, versatilidade e, acima de tudo, resultados consistentes. Com 14 cabeças diferentes, adapta-se a praticamente todos os tipos de cabelo e necessidades: escovar, alisar, criar caracóis, dar volume, secar com difusor... tudo num único equipamento compacto, leve e com design elegante.

Ao contrário de aparelhos mais simples ou secadores convencionais, o AirGlam usa a tecnologia Coanda — a mesma presente nos modelos de topo como o Dyson — para envolver os cabelos nos modeladores e criar caracóis ou ondas sem necessidade de enrolar manualmente. O ar faz o trabalho por si, com menos esforço e menor exposição ao calor.

2. Potência, controlo e cuidado com o cabelo

O motor digital sem escovas garante uma rotação de 110.000 rpm, com 1400W de potência — o suficiente para secar e modelar até cabelos densos em poucos minutos. Mas não se trata apenas de potência: o controlo inteligente de calor, com três níveis de temperatura e três velocidades de ar, evita o sobreaquecimento dos fios, mantendo o brilho e a saúde mesmo com uso frequente.

Todas as cabeças têm revestimento cerâmico com queratina, o que reduz o atrito, ajuda a proteger os cabelos e deixa um acabamento visivelmente mais polido. A função de limpeza automática do filtro é outro detalhe técnico bem pensado, especialmente útil para manter o desempenho ao longo do tempo com o mínimo de manutenção.

Avaliações reais: comparação com Dyson e elogios ao desempenho

As opiniões dos utilizadores são claras e consistentes. Muitos afirmam diretamente que esta escova “não fica atrás do Dyson” e até o supera em certos aspetos, como robustez das peças e facilidade de uso. Uma cliente com cabelo descolorado e danificado escreveu: “Faço penteados que parecem de película. E o melhor: o cabelo fica leve, sem frizz e brilhante.”

Outro destaque é o preço. Enquanto o Dyson Airwrap ronda os 500–600€, a escova da Cecotec pode ser encontrada por cerca de 130€, muitas vezes com promoções. Com mais de 700 avaliações e uma classificação média de 4.2 estrelas, esta é uma aposta segura para quem quer performance premium sem pagar o preço do luxo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.