Este é o tipo de escova de dentes que deve usar para uma boa higiene oral, dizem especialistas

Há alguns anos, era comum evitar idas ao dentista ou saltar a escovagem dos dentes à noite. Hoje, esse comportamento é impensável. Estamos cada vez mais conscientes de que, para manter os dentes e gengivas saudáveis, é essencial uma boa higiene oral diária e, para isso, precisamos de utilizar os materiais adequados. No entanto, com tantas opções disponíveis, como escovas de bambu, escovas elétricas ou escovas para gengivas sensíveis, é fácil sentirmo-nos indecisos sobre qual a melhor escolha. Com base nas opiniões de médicos dentistas e informações da Verywell Health, trazemos algumas recomendações para ajudar na escolha da escova mais adequada.

A importância das cerdas na escova de dentes

A médica dentista americana, Dr. Lauren Becker, explica à Verywell Health que um dos aspetos mais importantes na escolha de uma escova de dentes é optar por cerdas macias, que consigam alcançar todas as áreas da boca sem irritar as gengivas. Escovas com cerdas duras são mais agressivas para os dentes e gengivas, além de serem menos flexíveis, o que pode impedir a limpeza eficaz de certas áreas. A especialista em higiene oral recomenda ainda escovas com cerdas de diferentes comprimentos, de forma a garantir que todas as partes da boca são bem limpas.

Cheryline Pezzullo, médica dentista e professora universitária, aconselha também o uso de escovas com uma pega que proporcione maior controlo durante a escovagem, evitando que a escova escorregue das mãos.

A melhor opção segundo os especialistas

Lauren Becker afirma que as escovas de dentes elétricas são significativamente mais eficazes na remoção de manchas e na limpeza geral dos dentes, em comparação com as escovas manuais. Embora possam ser um investimento mais elevado, são também uma excelente aposta para a saúde oral. Para quem procura uma opção mais sustentável, as escovas elétricas com cabeças recarregáveis são uma excelente escolha, permitindo substituir apenas a recarga sem ter de adquirir uma nova escova.

A tecnologia evoluiu de tal forma que, atualmente, já é possível contar com escovas elétricas inteligentes que se conectam a aplicações no telemóvel. Esta função ajuda a identificar as áreas da boca que estão a ser bem escovadas e aquelas que precisam de mais atenção, garantindo uma higiene oral mais eficaz. Além disso, as aplicações fornecem relatórios diários, semanais e mensais sobre os hábitos de escovagem, dando sugestões personalizadas para melhorar a rotina e alcançar dentes mais brancos e gengivas mais saudáveis

