É o fim dos cabelos oleosos e da descamação com este esfoliante de couro cabeludo

O couro cabeludo, tal como a pele do rosto, acumula resíduos, gordura e células mortas. Quando não é bem limpo, isso pode traduzir-se em fios pesados, raízes oleosas e até caspa. Este esfoliante com sal marinho, óleo da árvore do chá e hortelã ajuda a limpar em profundidade, sem agredir, deixando o couro cabeludo fresco e equilibrado. Usa-se uma vez por semana em vez do champô habitual, com uma pequena massagem e enxaguamento a seguir.

Para todos os tipos de cabelo, mesmo os mais difíceis

Há quem diga que deixa o cabelo “super limpo, suave e brilhante”. Outra pessoa, com cabelo frisado e tendência para alisar, descreve-o como um cuidado que “lava em profundidade, deixa o cabelo macio ao toque e mais fácil de pentear”. O aroma é fresco, com uma nota mentolada que dá uma sensação de leveza durante a aplicação. As embalagens incluem ainda uma pequena escova de massagem, que torna o momento mais agradável.

Adquira o esfoliante aqui

Um gesto simples com efeito visível

Este tipo de esfoliante pode ser especialmente útil em casos de excesso de oleosidade, ajudando a reduzir a produção de sebo ao longo do tempo. Além disso, mantém os folículos limpos — o que é essencial para prevenir a queda de cabelo e promover um crescimento saudável. No final, o que se nota é um couro cabeludo mais limpo e um cabelo mais solto, que aguenta mais tempo sem ganhar aquele aspeto oleoso e pesado.

