Restaurantes espanhóis rendidos a esfregão que deixa o lava-loiça e os tachos como novos

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O esfregão que temos em casa pode não ser o mais eficaz para uma limpeza impecável nos materiais de inox como lava-loiça, frigideiras ou panelas. De acordo com a imprensa espanhola, nos restaurantes do país nosso vizinho há um tipo de esfregão que se está a popularizar pela sua eficácia.

Sem horas a esfregar, este esfregão vem acabar de vez com o esfregão palha de aço, que acumula muita sujidade nos orifícios e acaba por acumular bactérias.

O esfregão que agora se transformou num sucesso é uma espécie de “borracha mágica” que promete resultados surpreendentes. Permite deixar frigideiras, panelas e outros utensílios de cozinha impecáveis, com uma facilidade que até custa a acreditar.

Este esfregão encontra-se à venda na Amazon

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