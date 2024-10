Continua a lavar a casa com a esfregona suja? Aprenda 4 passos para tê-la sempre higienizada

Quatro coisas na sua casa que provavelmente não limpa com a frequência que deveria

Limpar a esfregona pode parecer uma tarefa pouco relevante, mas é de grande importância. Utilizar uma esfregona suja durante a limpeza dos pavimentos não só é ineficaz como também espalha sujidade e bactérias pelas superfícies da casa. Um disparate, portanto, mas que é tão frequente.

Manter a esfregona devidamente higienizada faz aumentar a sua durabilidade e evita-se a necessidade de substituí-la com tanta frequência, além de eliminar maus odores no local onde está guardada, como a despensa.

O site britânico Homes and Gardens consultou especialistas em limpeza para saber qual a melhor forma de ter a esfregona verdadeiramente limpa. Estes procedimentos aplicam-se às esfregonas feitas de algodão ou microfibras, sejam elas do tipo de corda, giratória ou plana. Esfregonas de esponja ou outros modelos não devem seguir estes passos.

O primeiro passo consiste em retirar a cabeça da esfregona e prepará-la para a limpeza. Segundo Ken Doty, um especialista em limpeza com décadas de experiência e diretor de operações da empresa The Maids, o ideal é passar a cabeça da esfregona por água morna para remover os resíduos de sujidade que possam estar visíveis. Durante este processo, recomenda-se o uso das mãos para ajudar a soltar a sujidade. Contudo, não é necessário remover toda a sujidade nesta fase, pois os passos seguintes irão tratar dos resíduos mais persistentes.

Caso a esfregona tenha sido usada recentemente, pode ser útil deixá-la de molho em água morna e uma solução de limpeza específica ou vinagre, e que também ajuda a desinfetar a esfregona. Depois de a deixar de molho, basta enxaguar a sujidade, como mencionado anteriormente.

A segunda etapa envolve uma limpeza profunda. Para isso, é necessário preparar uma solução de água quente e vinagre, sendo o vinagre um elemento fundamental por ajudar a desinfetar as fibras da esfregona. Kathy Cohoon, especialista em limpeza e gestora de operações na Two Maids, recomenda a proporção de duas chávenas de vinagre por cada balde de água quente. De seguida, deve deixar a esfregona de molho nesta mistura durante cerca de 30 minutos.

Depois da imersão, é altura de esfregar. Usando uma escova, recomenda-se esfregar a cabeça da esfregona para retirar a sujidade mais resistente. De acordo com Ken Doty, a sujidade deverá sair facilmente nesta fase, pois o vinagre já terá feito grande parte do trabalho. Quando terminar, deve-se enxaguar novamente a cabeça da esfregona, desta vez com água quente, para garantir que todos os vestígios de solução de limpeza foram removidos.

Por fim, é essencial que a cabeça da esfregona seja completamente seca antes de ser guardada, o que ajudará a prevenir a formação de bolor ou míldio, prolongando a vida útil do material.

Com estas etapas, a limpeza da cabeça da esfregona torna-se simples e eficaz, garantindo que os seus pisos permanecem verdadeiramente limpos em cada utilização.

Aqui fica o essencial do método de limpeza de esfregona: