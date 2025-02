Lavar com a esfregona suja: um hábito que tem agora fim com este método

Com que frequência lava a esfregona? Provavelmente menos do que deveria. E a verdade é que, mesmo lavada regularmente, a sujidade teima em acumular-se, deixando com um ar de "já viu melhores dias".

Descobrimos um truque super fácil e eficaz que vai fazer com que a sua esfregona dure mais tempo e não tem de comprar uma nova assim tão cedo. A página de Instagram @dejaturemedio partilhou um vídeo onde explica passo a passo.

Basta colocar a esfregona dentro de um saco de plástico e juntar um pouco de detergente da loiça, bicarbonato de sódio e vinagre branco. Feche bem o saco e deixe a mistura atuar durante algum tempo, como se estivesse a "marinar". Quando abrir, é só enxaguar com água e detergente para remover qualquer resíduo e vai ver que fica como nova.