A sua esfregona pode estar a espalhar bactérias. É assim que a deve desinfetar

Os cozinheiros já não deitam as cascas de cebola e alhos para o lixo. É isto que fazem

Por ser muito usada, a esfregona que usa para limpar o chão pode, na verdade, estar a espalhar mais bactérias do que a eliminar, se não for bem lavada e desinfetada - e muitos não o fazem.

Segundo explica o site Excelsior, após cada utilização, o ideal é lavar a esfregona com água quente e detergente para remover resíduos visíveis. Uma vez por semana, deve desinfetá-la com uma solução caseira: numa bacia, misture 1 litro de água quente com meia chávena de vinagre branco e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Deixe a esfregona de molho por 30 minutos, enxague bem e deixe secar ao ar livre.

Se preferir, pode usar lixívia: basta diluir 1 colher de sopa por litro de água, deixar a esfregona de molho por 10 minutos e enxaguar com cuidado para evitar irritações na pele ou cheiro forte. Deixe a esfregona secar num sítio arejado ou ao sol, é essencial para evitar bolores e maus odores.