Com este truque de limpeza nunca mais vai ter de deitar a esfregona para o lixo

A esfregona acumula sujidade com facilidade, mas bastam estes produtos que tem em casa para deixá-la limpa e desinfetada
IOL
Há 1h e 47min
Esfregona
Esfregona

Photo by Freepik

"Limpa sem medo": a escova elétrica que remove sujidade e bolor sem precisar de esfregar

A esfregona é um dos utensílios domésticos que mais sujidade acumula e que precisa de ser trocada com frequência. Mas, segundo o site Xataka Smart Home, há uma forma simples e económica de a deixar como nova, sem gastar dinheiro: basta usar produtos que já temos em casa. O método é rápido e eficaz, recorrendo apenas a uma pastilha para a máquina da loiça, um balde limpo e água a ferver.

O primeiro passo consiste em desmontar a esfregona e colocar a cabeça no balde. De seguida, adiciona-se a pastilha e verte-se água a ferver até que fique completamente coberta. Com a ajuda do cabo, mexe-se ligeiramente a mistura para que o detergente penetre bem entre os fios da esfregona.

Depois, basta deixar repousar cerca de 15 minutos. Durante esse tempo, os agentes de limpeza e desinfeção da pastilha irão remover toda a sujidade, gordura e bactérias.

Após esse período, deve-se enxaguar a esfregona para remover quaisquer resíduos e voltar a encaixá-la no cabo. O ideal é deixá-la secar de cabeça para baixo, num local ventilado, evitando que retenha humidade. Em poucos minutos, a esfregona ficará limpa, sem maus odores e pronta a ser utilizada novamente.

 

