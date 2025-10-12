Facebook Instagram
Não estávamos a usar bem a nossa esfregona viral. E este truque tornou-a ainda mais incrível

Um piso impecavelmente limpo, sem precisar de varrer antes? Estamos rendidos a esta esfregona
IOL
Há 1h e 10min
Parece um Dyson mas custa muito menos: aspirador com milhares de avaliações positivas está a 150 euros

Quando experimentámos pela primeira vez esta esfregona — a tal que “apanha tudo” e se espreme com uma simples alavanca — já tínhamos ficado fãs. Comprámo-la no Auchan por 14 euros, e agora está ainda mais barata: 9,99 euros. Na altura, dissemos que era incrível. E, passadas algumas semanas de uso, confirmamos — mas com uma nova dica que faz toda a diferença.

A maioria das pessoas, nós incluídos, usa esta mopa como uma esfregona tradicional: para a frente e para trás. No entanto, descobrimos que o segredo está em utilizá-la sempre no mesmo sentido, como se fosse uma vassoura.

Ao puxar a esfregona apenas num sentido, a sujidade, o pó e até as pequenas migalhas ficam presos na esponja, concentrando-se num só ponto. Depois, basta mergulhar a esponja na água e espremer com a alavanca — e toda a sujidade sai imediatamente, ficando na água do balde, sem voltar ao chão.

O resultado? Um piso impecavelmente limpo, sem precisar de varrer antes. É literalmente uma forma de varrer e lavar ao mesmo tempo.

Além disso, esta mopa continua a surpreender:

  • A esponja não retém odores, mesmo depois de limpar líquidos;

  • Não deixa o chão molhado, o que a torna ideal para madeira, cerâmica e linóleo;

  • O cabo telescópico (de 90 a 130 cm) é ajustável e em aço, garantindo durabilidade;

  • E a alavanca permite torcer a esponja com firmeza e sem esforço.

Já a usámos no chão, nas paredes, nos tetos e até nas portas dos roupeiros. Agora, com esta nova técnica, gostamos ainda mais.
Se ainda não experimentou esta mopa — ou se já tem uma em casa — vale a pena testar este truque. O chão fica visivelmente mais limpo e o processo torna-se ainda mais rápido e eficaz.

