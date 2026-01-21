Menina de 6 anos viu a família morrer no descarrilamento em Espanha. Sobreviveu ao acidente que lhe deixa marcas para sempre

Foi no passado domingo, que um trágico acidente de comboio em Espanha provocou pelo menos 40 mortos. O descarrilamento ocorreu quando o comboio Iryo, que seguia de Málaga para Madrid, perdeu as últimas carruagens, que colidiram com as carruagens da frente do comboio Alvia. O impacto fez com que estas caíssem por um aterro de cerca de quatro metros. Na altura, os comboios transportavam mais de 470 passageiros no total.

Citado pela revista People, uma menina de seis anos conseguiu sobreviver com ferimentos leves. A criança, natural de Punta Umbría, escapou do descarrilamento do comboio Renfe Alvia 2384, que colidiu com um comboio Iryo no sul do país, enquanto o pai, a mãe, o irmão e o primo perderam a vida no acidente.

Segundo familiares, a menina sofreu apenas alguns arranhões na cabeça e foi encontrada sozinha por dois agentes da Guarda Civil. A criança ficou sob a custódia dos avós, que a acolheram num hotel próximo de Córdoba. “Ela tem uma família maravilhosa que fará tudo para que tenha uma vida feliz”, disse o presidente da Câmara de Punta Umbría.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, declarou três dias de luto nacional e visitou o local do acidente. “Este é um dia de dor para toda a Espanha”, afirmou, garantindo que será feita investigação com “absoluta transparência e clareza” para apurar as causas da tragédia.