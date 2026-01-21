Facebook Instagram

Menina de 6 anos viu a família morrer no descarrilamento em Espanha. Sobreviveu ao acidente que lhe deixa marcas para sempre

Um descarrilamento de comboio em Espanha provocou pelo menos 40 mortos. Entre as vítimas estava toda a família de uma menina de seis anos, que conseguiu sobreviver ao acidente
IOL
Hoje às 16:44
Comboio
Comboio
Foto: freepik
Dois meninos morreram soterrados num parque depois de fazerem um buraco na areia

Foi no passado domingo, que um trágico acidente de comboio em Espanha provocou pelo menos 40 mortos. O descarrilamento ocorreu quando o comboio Iryo, que seguia de Málaga para Madrid, perdeu as últimas carruagens, que colidiram com as carruagens da frente do comboio Alvia. O impacto fez com que estas caíssem por um aterro de cerca de quatro metros. Na altura, os comboios transportavam mais de 470 passageiros no total.

Citado pela revista People, uma menina de seis anos conseguiu sobreviver com ferimentos leves. A criança, natural de Punta Umbría, escapou do descarrilamento do comboio Renfe Alvia 2384, que colidiu com um comboio Iryo no sul do país, enquanto o pai, a mãe, o irmão e o primo perderam a vida no acidente.

Segundo familiares, a menina sofreu apenas alguns arranhões na cabeça e foi encontrada sozinha por dois agentes da Guarda Civil. A criança ficou sob a custódia dos avós, que a acolheram num hotel próximo de Córdoba. “Ela tem uma família maravilhosa que fará tudo para que tenha uma vida feliz”, disse o presidente da Câmara de Punta Umbría.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, declarou três dias de luto nacional e visitou o local do acidente. “Este é um dia de dor para toda a Espanha”, afirmou, garantindo que será feita investigação com “absoluta transparência e clareza” para apurar as causas da tragédia.

RELACIONADOS
Dois meninos morreram soterrados num parque depois de fazerem um buraco na areia
Casal morreu enquanto fazia mergulho durante férias de sonho nas Maldivas
Mãe e filho de 11 anos morreram eletrocutados numa piscina de um alojamento local
Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe
Menino de 11 anos morreu após complicações de gripe. "Dizia a toda a gente que se sentia bem", diz familiar
Mais Vistos
00:02:45
Dois às 10
Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”
tvi
00:04:43
1ª Companhia
Comentário de Filipe Delgado gera debate sobre machismo na caserna
tvi
00:05:14
1ª Companhia
Noélia e Manuel Melo falam de Filipe Delgado: «Inconveniente»
tvi
00:10:32
V+ Fama
Insólito: homem filma-se a incendiar estátua de Cristiano Ronaldo
tvi
Destaques IOL
Gastronomia
Do caldo verde ao aos pastéis de nata: luso-francês leva Portugal ao Vietname
Saude
Ignorar este detalhe no ar condicionado pode pesar na fatura da eletricidade e prejudicar saúde
Inspiração
Tem quase 98 anos, estuda na universidade em Lisboa e os netos dizem que é a mais 'cool': esta é uma avó inspiradora
Dicas
"Levanto-me entre as 11h e 12h e como um dente de alho": atriz de 67 anos revela segredo para viver bem