Neste lago de sonho a água está sempre a 30 graus. E fica já aqui em Espanha

Praia fluvial Esteiro da Ereira no concelho de Montemor-o-Velho

Piscina de água salgada aquecida inaugurada em praia do centro

A Península Ibérica está cheia de pequenos segredos e grandes refúgios. Seja em Portugal ou em Espanha, as descobertas são constantes e estamos sempre a ser surpreendidos por mais uma piscina, mais uma praia fluvial ou paisagem de cortar a respiração. E, desta vez, tropeçámos num vídeo gravado em Alhama de Aragón, na província de Saragoça, a menos de duas horas de Madrid.

Nesta localidade encontra-se um dos lagos mais incríveis da Europa: o lago termal do Balneário Termas Pallarés. Alimentado por várias nascentes subterrâneas, de onde sai constantemente água termal a uma temperatura que ronda os 30 graus, este lago natural, com uma profundidade máxima de dois metros, é incrível para nadar em segurança.

Mas, por que são estas águas benéficas, para além do prazer de um bom mergulho? De acordo com o site oficial das termas, esta água tem mineralização média: é bicarbonatada, sulfatada, cálcico-magnésica e ligeiramente radioativa, sendo, por isso, conhecida pelas suas propriedades terapêuticas. Como se não bastasse a paisagem, aqui pode encontrar alívio de dores articulares, redução das insónias, melhoria de contracturas musculares e aumento do fluxo sanguíneo.

Tem medo das ‘águas paradas’? Esta renova-se a cada 32 horas

A cada 32 horas, toda a água do lago é renovada naturalmente e por isso é tão cristalina, sendo também um dos segredos para ser tão benéfica para a saúde.

O acesso a este lago é gratuito para quem está hospedado nos hotéis deste complexo. https://www.balneariosrelaistermal.com/es/balneario-termas-pallares/hoteles/ Mas é possível passar o dia no lago sem estar alojado. Uma entrada de dia completo para adulto custa 21 euros.

Veja no vídeo: