Esparguete no forno com salsichas

Esparguete no forno com salsichas uma receita simples de preparar e deliciosa. Uma ótima sugestão para aproveitar os restos de esparguete que tem no frigorífico.

Ingredientes

400gr esparguete cozido;

2 tomates cortados em cubos;

8 salsichas de churrasco cortadas em rodelas;

200ml natas.

Preparação

1. Numa taça junte os ingredientes, e envolva bem.

2. Verta o preparado para um pirex. Leve ao forno, a 180º, durante 30 minutos.