O esparguete não é todo igual: há um segredo na hora de comprar que vai fazer a diferença no prato

Massa rugosa adere melhor ao molho, criando pratos mais cremosos e saborosos.

Massas lisas e uniformes não seguram o molho, que acaba por ficar no prato.

Escolher o tipo certo de esparguete pode fazer toda a diferença na textura e no sabor da refeição.

Afinal, nem todo o esparguete é igual e a escolha certa pode transformar um prato de massa. A criadora de conteúdos de cozinha @franciscafeiteira partilhou no Instagram um vídeo onde explica a diferença entre dois tipos de esparguete e como isso influencia a textura e o sabor da refeição.

Segundo a influencer, a massa mais branca e rugosa é feita em moldes de bronze, o que lhe dá uma superfície áspera. Esse detalhe faz toda a diferença na cozinha, pois permite que o molho se agarre melhor, tornando o prato mais cremoso e saboroso.

Já as massas mais achatadas e uniformes, produzidas em moldes industriais, não têm a mesma rugosidade. Como resultado, o molho não adere da mesma forma e acaba por escorregar, ficando acumulado no fundo do prato em vez de envolver a massa.

Veja o vídeo na íntegra: