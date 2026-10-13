Este espelho de corpo inteiro com moldura em arco está em promoção por 52 euros

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Sim, há colchões de casal na Amazon a 120 euros. E este continua a somar elogios

São várias as promoções que a Amazon está a oferecer para casa e decoração e este espelho é uma delas. O modelo da SONGMICS, de corpo inteiro, mede 160 x 50 cm e tem uma moldura em arco em preto mate que dá charme a um quarto, a uma entrada ou a um closet. Está agora a 52,14 €, quando o preço original é de 60,98 €, o que é um valor muito competitivo para um espelho deste tamanho e com vidro temperado. A oferta é por tempo limitado e a Amazon indica que teve mais de 300 compras no último mês.

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Elogiado pela beleza e pelo tamanho

As avaliações são muito positivas e vêm sobretudo de compradores em Espanha. Uma cliente conta que o espelho chegou bem e que é “muito bonito”. Outro comprador resume que “barato” e que “fica lindo num quarto ou em qualquer sítio”. Há também quem o tenha escolhido para o closet e garanta que fica “mesmo bem” e que o “compraria mil vezes”, e quem destaque o “tamanho ideal” e a estabilidade, que descreve como “super estável”.

Pronto a usar, em pé ou na parede

Não precisa de montagem. O espelho tem uma perna dobrável que o deixa de pé em qualquer divisão, e uma compradora refere que dá para o mudar de sítio sempre que apetecer, ou pendurar na parede, se preferir. A moldura é em liga de alumínio, resistente à ferrugem, e o vidro é temperado e tem uma película de segurança, para que, em caso de quebra acidental, os fragmentos não se espalhem com facilidade. Um cliente destaca ainda que chegou “muito bem embalado” e em “perfeitas condições”.

Um ponto de luz para a casa

Com a moldura arqueada e o acabamento preto mate, funciona tanto como espelho para ver o look completo como elemento de decoração, no quarto ou na sala.

Com 4,4 estrelas em 5 e mais de 2 mil avaliações na Amazon, é um dos espelhos que mais compradores têm convencido. A promoção é por tempo limitado, por isso convém não esperar muito para decidir.

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