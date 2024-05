Especialista explica quando deve trocar a esponja da cozinha: "Ninguém está a fazer o correto"

Do lavatório aos panos de cozinha. Com que frequência deve lavar estas coisas em casa?

Quando foi a última vez que trocou a esponja da sua cozinha? A qualidade da esponja influenciará a quantidade de bactérias que acumula? Quais as consequências para a sua saúde? Parece um tema de pouca importância, mas não é bem assim.

De acordo com a nutricionista e farmacêutica Boticaria García, reconhecida em Espanha pela sua investigação na área da saúde, higiene e alimentação, as esponjas acumulam cerca de 10 mil milhões de bactérias por centímetro cúbico todas as semanas. Num vídeo divulgado no Instagram e citado pelo jornal El Español, a especialista explica tudo o que deve saber sobre as esponjas e como deve agir:

A cozinha é mais suja do que a casa de banho

Na cozinha, existe uma maior variedade de superfícies onde se pode acumular um maior número de bactérias: bancadas, utensílios de cozinha, tábuas de cortar, entre outros. Todas estas superfícies promovem o acumular de contaminações que podem propagar-se de forma rápida e perigosa para os alimentos.

Razões para trocar a esponja regularmente

A razão principal para trocar as esponjas periodicamente é a higiene, devido à quantidade de restos de comida e humidade que acumulam, promovendo o crescimento de bactérias e bolor. Este é o principal motivo para evitar a propagação de micro-organismos e pode ainda favorecer o aparecimento de doenças transmitidas pelos alimentos. Mesmo que a esponja seja de alta qualidade, não é suficiente para evitar a acumulação de sujidade e bactérias. Assim, a troca regular da esponja é essencial para manter a cozinha limpa e os alimentos seguros

De quanto em quanto tempo devo trocar a esponja da cozinha?

Boticária García recomenda trocar a esponja a cada duas semanas, independentemente da sua utilização. E lembre-se: uma esponja gasta é muito menos eficaz para a sua principal função: a limpeza. Se estiver velha e suja, não é tão eficaz.

Ao deitar fora as esponjas da cozinha a cada 15 dias está a reduzir o risco de contaminação cruzada, em que os alimentos entram em contacto com substâncias externas e nocivas para a saúde.