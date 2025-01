Especialistas'destroem' dica do TikTok: não ponha em prática este método viral para lavar o chão

Uma dica de limpeza ganhou destaque nas redes sociais, especialmente no TikTok, prometendo resultados surpreendentes na limpeza do chão das nossas casas. No entanto, os especialistas do site britânico Cleanipedia desaconselham veementemente a sua utilização. A técnica em questão envolve a aplicação de espuma de barbear no chão da casa de banho como uma solução de limpeza, mas, de acordo com os peritos, esta prática é ineficaz e pouco prática.

O Cleanipedia, conhecido como uma das principais referências em dicas de limpeza doméstica, partilhou recentemente um vídeo no TikTok que analisava esta tendência viral. No vídeo, a equipa explica que, embora esta dica não seja propriamente "prejudicial", apresenta uma série de problemas que a tornam desaconselhável. Segundo os especialistas, usar espuma de barbear para limpar o chão resulta num desperdício de produto e num processo muito mais demorado do que o uso de um detergente específico para pisos.

No mesmo, publicado na plataforma TikTok, o Cleanipedia descreveu o seu teste com o truque da espuma de barbear, método que inundou os feeds de utilizadores nos últimos tempos. Apesar de inicialmente parecer criativo, os especialistas chegaram à conclusão de que esta técnica não vale o esforço: "Não é aprovado pela Cleanipedia" — afirmaram enfaticamente. A equipa concluiu que os produtos tradicionais de limpeza, como detergentes para o chão, continuam a ser a escolha mais sensata e eficiente.

Por que esta dica não deve ser seguida?

De acordo com o Cleanipedia, a espuma de barbear não foi desenvolvida para remover sujidade ou manchas do chão, mas sim para outros fins. A sua composição pode não ser suficientemente eficaz na limpeza profunda de superfícies como cerâmica ou azulejo, especialmente em áreas que exigem desinfecção, como casas de banho. Além disso, o uso deste produto implica um gasto desnecessário, visto que soluções específicas para limpeza de pisos são mais baratas, fáceis de usar e adaptadas para remover resíduos e bactérias.

Outro ponto levantado pelos especialistas é o tempo necessário para limpar os resíduos da espuma de barbear. Este método exige várias passagens com panos ou esfregonas para remover completamente o produto, o que o torna muito menos prático em comparação com produtos de limpeza convencionais, que são formulados para se dissolver rapidamente e deixar o piso limpo e brilhante.