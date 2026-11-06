Alugou uma mansão em Gaia e acabou por ficar sem dois carros de luxo e 1,5 milhões de euros: homem é extorquido pelo próprio senhorio

O que começou com o aluguer de uma vivenda de luxo em Vila Nova de Gaia terá terminado num caso de furto, extorsão e falsificação de documentos. Ruyter Poubel, conhecido influenciador brasileiro com quase 20 milhões de seguidores no Instagram, e o irmão, Érik, estarão no centro de um processo que levou à detenção de dois homens pela Polícia Judiciária (PJ).

Em causa estão dois automóveis de luxo avaliados em cerca de 600 mil euros, uma alegada dívida de centenas de milhares de euros e uma vivenda cujo aluguer terá custado aos irmãos mais de 1,5 milhões de euros em rendas e despesas.

Segundo a informação avançada pelo Jornal de Notícias e posteriormente detalhada pelo Diário de Coimbra, os dois irmãos terão sido vítimas de um alegado esquema protagonizado pelo próprio senhorio da propriedade que arrendaram em Valadares, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Uma vivenda de luxo por 600 mil euros anuais

A história terá começado em novembro de 2024, quando Ruyter Poubel e o irmão decidiram arrendar uma vivenda de luxo em Valadares, Vila Nova de Gaia. O contrato previa uma renda anual de 600 mil euros. Até março, os irmãos terão entregado mais de 1,5 milhões de euros ao senhorio, Luís Campelo, entre rendas e outras despesas relacionadas com a propriedade.

De acordo com a informação divulgada pelo Jornal de Notícias, o dinheiro terá sido entregue à namorada do proprietário através de uma carteira de criptomoedas. A situação terá mudado quando, em março, o irmão do influenciador comunicou ao senhorio a intenção de abandonar a habitação.

Ferrari e Rolls-Royce entre os carros alegadamente furtados

É precisamente a partir desse momento que o caso ganha contornos mais graves.

Segundo a investigação, o senhorio terá recorrido a uma chave falsa para entrar na propriedade e apropriar-se de dois automóveis pertencentes aos irmãos: um Ferrari F8 Spider e um Rolls-Royce Cullinan.

As duas viaturas, provenientes dos Estados Unidos e avaliadas em aproximadamente 600 mil euros, terão passado a ser utilizadas como se pertencessem ao suspeito.

O caso terá envolvido também Eduardo Santos, proprietário de um stand de automóveis de luxo em Vila Nova de Gaia. Segundo a informação divulgada pelo Diário de Coimbra, o senhorio terá contactado o empresário com o objetivo de vender o Ferrari por 260 mil euros.

Irmãos terão sido obrigados a assinar dívida de 675 mil dólares

Mas o alegado esquema não terá ficado pelos automóveis. Em abril, Luís Campelo e Eduardo Santos terão reunido com Ruyter Poubel e o irmão. Durante esse encontro, os dois influenciadores terão sido alvo de ameaças e intimidação, sendo alegadamente obrigados a assinar uma declaração de dívida no valor de 675 mil dólares, cerca de 600 mil euros.

A justificação apresentada estaria relacionada com alegados danos provocados na vivenda arrendada.

A investigação aponta ainda para uma alegada falsificação da documentação dos dois automóveis. As viaturas tinham matrículas norte-americanas, mas os suspeitos terão tentado fazer passar os veículos como provenientes de um país da União Europeia, com o objetivo de reduzir os encargos fiscais associados à sua legalização em Portugal.

Segundo os valores divulgados pela imprensa, terão sido pagos cerca de 65 mil euros em impostos, em vez dos 328 mil euros que seriam devidos.

Dois homens detidos pela Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária confirmou, num comunicado divulgado a 4 de novembro, a detenção de dois homens, de 39 e 41 anos, residentes em Vila Nova de Gaia.

Sem identificar os suspeitos ou as alegadas vítimas, a autoridade policial explicou que a investigação está relacionada com o tráfico e a viciação de viaturas.

Os dois homens estão indiciados pela prática dos crimes de furto qualificado, extorsão, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e burla qualificada na forma tentada.

A PJ confirmou ainda que as duas viaturas de gama alta eram provenientes dos Estados Unidos e que terão sido utilizados documentos falsificados para lhes atribuir matrículas de um país da União Europeia, procurando evitar o pagamento dos impostos legalmente devidos.

Os detidos foram apresentados a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Quem é Ruyter Poubel, o influencer brasileiro envolvido no caso?

Ruyter Poubel é um influenciador digital e empresário brasileiro que ganhou notoriedade nas redes sociais através de conteúdos sobre empreendedorismo, marketing digital e um estilo de vida marcado pelo luxo.

Com uma audiência próxima dos 20 milhões de seguidores no Instagram, o brasileiro tornou-se conhecido por mostrar automóveis de alta cilindrada, viagens e propriedades de elevado valor.

Antes de alcançar a notoriedade, Ruyter contou ter trabalhado como vendedor ambulante de cachorro-quente, um percurso que foi recordado numa entrevista publicada pelo portal brasileiro UOL, em maio de 2024.

O influenciador construiu posteriormente uma carreira ligada aos negócios digitais e tornou-se uma figura conhecida nas redes sociais brasileiras.

Agora, o seu nome surge associado a uma investigação criminal em Portugal, na sequência de um alegado caso de furto e extorsão que envolve dois automóveis de luxo e centenas de milhares de euros.

Até ao momento, não foi localizada uma reação pública do influenciador sobre o processo.

Nota: Os factos encontram-se em investigação e os dois homens detidos são suspeitos, não tendo sido condenados. A informação relativa à identificação das vítimas e aos pormenores do alegado esquema foi avançada pela comunicação social, não constando do comunicado público da Polícia Judiciária.