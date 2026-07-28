Adeus aos cabos espalhados na mesa: esta estação de carregamento sem fios 3 em 1 custa menos de 25 €

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Está sempre com calor? Este ventilador de pescoço é o mais vendido da Amazon e custa menos do que imagina

Ter a mesa de cabeceira ou a secretária cheia de cabos enredados para carregar o telemóvel, o relógio e os auscultadores é um cenário bastante comum e nada prático. Para quem procura uma forma mais organizada de centralizar os carregamentos diários, esta estação sem fios 3 em 1 da WATOE, com uma nota média de 4,2 em 5 estrelas na Amazon, pode ser uma opção a considerar. Está disponível com desconto por tempo limitado, por 22,21 €.

O principal trunfo deste modelo é a versatilidade e o design dobrável, com ângulo ajustável entre 0° e 70°, tanto para deixar fixo em casa como para levar na mala de viagem sem ocupar espaço. Permite carregar em simultâneo o iPhone, o Apple Watch e os AirPods, ou outros dispositivos compatíveis com carregamento sem fios Qi. Ao contrário de muitas alternativas no mercado, já vem com o adaptador de tomada de 18 W e o cabo USB-C incluídos, sem custos extra à parte.

Um comprador destaca precisamente esta conveniência, descrevendo a estação como "muito prática para ter tudo a carregar sem cabos espalhados", acrescentando que é "uma solução fantástica para a mesa de cabeceira", bastando "pousar o telemóvel, relógio e auscultadores" para de manhã estar tudo pronto.

O dispositivo conta ainda com proteções integradas contra sobreaquecimento e sobrecarga, pensadas para tornar o carregamento noturno mais seguro. Outro utilizador reforça a qualidade de construção, referindo que "a carga é estável" e que o design compacto "fica muito bem na secretária", destacando também a vantagem de ser dobrável, o que "facilita imenso para levar em viagens".

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