50 € mais barata: esta estação de energia portátil é um verdadeiro trunfo para quem viaja

Este artigo pode conter links afiliados*

Se está à procura de uma solução prática para carregar os seus dispositivos fora de casa, temos boas notícias: a estação de energia portátil EF ECOFLOW River 2 Max está com um desconto significativo na Amazon, especialmente para membros Prime. Está 50€ mais barata, passando de 354,77€ para 303,95€, o que a torna numa das opções mais completas e acessíveis dentro do segmento.

Com uma potência de 1000 W e uma bateria de 512 Wh, esta estação permite alimentar até nove dispositivos em simultâneo — desde um portátil até a uma mini arca frigorífica. Tudo isto com múltiplas ligações, incluindo tomadas CA, USB-C e portas para carregamento solar. Aliás, a própria estação já vem preparada com um cabo XT60i, ideal para carregar com painéis solares portáteis.

Carga rápida, bateria duradoura

Um dos grandes trunfos desta estação é a sua tecnologia X-Stream, que permite carregar a bateria por completo em apenas 1 hora. Além disso, a bateria LiFePO4 oferece mais de 3000 ciclos de carga, o que se traduz em quase 10 anos de utilização se for usada duas vezes por semana. É seis vezes mais durável do que baterias convencionais — e com apenas 6 kg de peso, é perfeita para transportar para qualquer lado.

Avaliações: clientes rendidos

Com uma média de 4,4 estrelas na Amazon em quase mil avaliações, os utilizadores destacam sobretudo a autonomia, versatilidade e robustez da estação. Muitos relatam experiências positivas em contextos como escapadelas de fim de semana ou utilização frequente em autocaravanas. Um dos comentários refere que a usou para ligar um projetor, luzes e até uma arca de conservação “sem qualquer problema, sempre com um desempenho impecável”. Outro utilizador, com um ano de uso regular na carrinha, afirma que está “muito satisfeito com a compra”, realçando a fiabilidade e facilidade de carregamento durante as viagens. Já outro destaca que “pesa pouco, carrega muito rapidamente e a bateria dura imenso tempo”, tornando-a ideal para quem precisa de energia portátil de forma prática e eficaz.



Esta estação de energia portátil é uma boa solução para quem precisa de manter luzes, pequenos eletrodomésticos ou dispositivos carregados em situações sem acesso a corrente elétrica — seja em passeios, campismo ou durante uma falha de energia em casa. Pode ser carregada na tomada, no carro ou com energia solar, o que a torna bastante prática em vários contextos.

Adquira aqui a estação de energia portátil

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.