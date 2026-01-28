Esta estação portátil mantém o essencial a funcionar quando falta a luz em casa

Este artigo pode conter links afiliados*

Este rádio com painel solar e lanterna é essencial quando a luz falha

Quando a eletricidade falha, carregar o telemóvel, manter o portátil ligado ou ter uma luz funcional pode fazer toda a diferença. A estação de energia portátil FlashFish de 151 Wh surge como uma alternativa simples para esses momentos, pensada para emergências e uso ocasional fora de casa.

Com 1,7 kg e dimensões compactas (21 x 12 x 13 cm), pode ser facilmente transportada ou guardada. Oferece uma tomada de 230 V com 200 W de potência (picos de 250 W) e várias portas USB, permitindo ligar vários dispositivos simultaneamente.

Na prática, consegue carregar um smartphone 10 a 12 vezes, um portátil 2 a 3 vezes, ou manter uma luz LED ligada durante várias horas. É útil para quem trabalha remotamente, para casas com cortes frequentes ou para ter como backup.

As várias portas USB permitem carregar telemóveis e tablets rapidamente, enquanto as saídas adicionais servem para lâmpadas LED, ventoinhas, routers ou câmaras. O indicador LED mostra a carga restante de forma clara.

Pode ser carregada na tomada, no carro ou através de painel solar compatível. O sistema de proteção evita sobrecargas, curto-circuitos e sobreaquecimento, garantindo uso seguro.

Embora não seja indicada para eletrodomésticos grandes como frigoríficos ou micro-ondas, este modelo responde bem às necessidades básicas. Pelo preço, é uma opção equilibrada para quem procura tranquilidade sem grande investimento.

