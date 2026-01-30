Facebook Instagram
Cortes de energia? Esta estação portátil alimenta equipamentos essenciais por horas

Esta estação de energia alimenta desde frigoríficos a portáteis, em casa ou fora dela
IOL
Ontem às 16:56

Num contexto em que a dependência da eletricidade é cada vez maior, ter uma fonte alternativa de energia tornou-se uma preocupação real para muitas famílias. Esta estação de energia portátil foi pensada para responder a diferentes cenários, desde falhas na rede elétrica até escapadinhas fora de casa, permitindo alimentar equipamentos essenciais como frigoríficos, computadores, telemóveis ou um pequeno televisor.

Um dos principais destaques é a variedade de ligações disponíveis, que torna esta estação fácil de usar no dia a dia. Dispõe de portas USB para telemóveis e tablets, entrada para isqueiro, entradas DC e quatro tomadas normais, iguais às de casa. Isso permite ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, como um frigorífico, um computador portátil, um pequeno televisor, um router de internet ou iluminação. Pode ser usada tanto para carregar dispositivos pessoais como para manter equipamentos essenciais a funcionar durante várias horas, incluindo quando é alimentada por um painel solar de 100 W.

A segurança no fornecimento de energia foi também uma prioridade no seu desenvolvimento. A estação foi concebida para proteger dispositivos mais sensíveis, como computadores ou modems, integrando sistemas de proteção contra sobrecarga, curto-circuito e sobreaquecimento, garantindo um funcionamento estável em diferentes contextos.

Com um design compacto, peso reduzido e pega de transporte, é fácil de deslocar e guardar. Pode ser utilizada em casa como reserva energética ou levada em viagens, acampamentos ou deslocações de autocaravana. Disponível por 193 euros, apresenta uma avaliação média de 4,4 estrelas, refletindo a sua aceitação entre utilizadores que procuram uma solução simples e funcional.

cnn