Cortes de energia? Esta estação portátil alimenta equipamentos essenciais por horas

Este artigo pode conter links afiliados*

Num contexto em que a dependência da eletricidade é cada vez maior, ter uma fonte alternativa de energia tornou-se uma preocupação real para muitas famílias. Esta estação de energia portátil foi pensada para responder a diferentes cenários, desde falhas na rede elétrica até escapadinhas fora de casa, permitindo alimentar equipamentos essenciais como frigoríficos, computadores, telemóveis ou um pequeno televisor.

Um dos principais destaques é a variedade de ligações disponíveis, que torna esta estação fácil de usar no dia a dia. Dispõe de portas USB para telemóveis e tablets, entrada para isqueiro, entradas DC e quatro tomadas normais, iguais às de casa. Isso permite ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, como um frigorífico, um computador portátil, um pequeno televisor, um router de internet ou iluminação. Pode ser usada tanto para carregar dispositivos pessoais como para manter equipamentos essenciais a funcionar durante várias horas, incluindo quando é alimentada por um painel solar de 100 W.

A segurança no fornecimento de energia foi também uma prioridade no seu desenvolvimento. A estação foi concebida para proteger dispositivos mais sensíveis, como computadores ou modems, integrando sistemas de proteção contra sobrecarga, curto-circuito e sobreaquecimento, garantindo um funcionamento estável em diferentes contextos.

Com um design compacto, peso reduzido e pega de transporte, é fácil de deslocar e guardar. Pode ser utilizada em casa como reserva energética ou levada em viagens, acampamentos ou deslocações de autocaravana. Disponível por 193 euros, apresenta uma avaliação média de 4,4 estrelas, refletindo a sua aceitação entre utilizadores que procuram uma solução simples e funcional.

Adquria aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.