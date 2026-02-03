Como aguentar o frigorífico sem descongelar durante uma a falha de luz

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando falta a eletricidade, uma das maiores preocupações em casa é simples: como manter o frigorífico a funcionar para não perder alimentos. É precisamente aqui que entram as estações de energia portáteis de alta capacidade. Um dos modelos que mais se tem destacado na Amazon é a BLUETTI Elite 100 V2 , atualmente com 4,6 estrelas de avaliaçãoe pensada tanto para apagões pontuais como para quem vive ou viaja fora da rede elétrica.

Com uma bateria LFP de 1024 Wh e potência contínua de 1800 W (3600 W de pico), esta estação consegue lidar com os picos de arranque de eletrodomésticos como o frigorífico ou o congelador. Um dos compradores explica que escolheu este modelo precisamente por receio de “perder os alimentos no frigorífico/congelador quando falha a alimentação elétrica”, acrescentando que, neste formato compacto, consegue manter os equipamentos essenciais a funcionar durante cerca de quatro horas, com possibilidade de prolongar esse tempo ligando um painel solar portátil ou até um pequeno gerador externo.

Apesar da potência, o tamanho é um dos pontos mais elogiados. Com cerca de 11 kg, a BLUETTI Elite 100 V2 é fácil de transportar dentro de casa ou levar numa caravana. “Tem um peso muito ajustado e dimensões reduzidas, é uma ótima opção para apagões pontuais e também para campismo e caravanas”, refere um utilizador. Outro comprador destaca a versatilidade em viagem: “Dá-nos autonomia e até 220 V quando não há corrente alterna por perto”, algo essencial para quem vive momentos fora da rede.

As opiniões confirmam também que não se limita a pequenos consumos. Vários utilizadores referem ter ligado micro-ondas, cafeteiras de cápsulas, secadores de cabelo e até air fryers, sem dificuldades. “Estou surpreendido com a capacidade e potência integradas em tão pouco espaço”, escreve outro cliente. No conjunto, esta BLUETTI afirma-se como uma solução fiável para manter o frigorífico ligado durante uma falha de luz, sem ruído, sem combustível e com uma abordagem mais sustentável ao armazenamento de energia.

