Estão abertas as candidaturas para estágios remunerados na EDP

A EDP lançou a oitava edição do seu programa de estágios remunerados. As candidaturas — que devem ser feitas online — estarão abertas até 11 de abril, sendo que a empresa está à procurada de estudantes de mestrado ou recém-graduados de todas as áreas de formação e que dominem a língua inglesa.

“A EDP lança a oitava edição do EDP Trainee Program, um programa global com a duração de nove meses, destinado a candidatos das quatro regiões globais onde a empresa está presente: Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico“, anuncia a EDP, numa nota enviada às redações.

A EDP procura estudantes de mestrado ou recém-graduados “de todas as áreas de formação e nacionalidades, que dominem a língua inglesa e tenham até dois anos de experiência profissional, para viverem uma experiência profissional de nove meses” neste grupo.

Esta primeira fase de candidaturas e todo o processo de recrutamento serão feitos online, sendo os selecionados integrados no grupo a partir de setembro.

“Ao longo do programa, os trainees terão a oportunidade de realizar duas rotações de quatro meses entre diferentes áreas ou empresas do grupo “, detalha a empresa, que deixa claro que, no final do estágio, a intenção é integrar estes jovens no grupo.

“Com este programa pretende-se valorizar a experiência profissional dos trainees, incentivando-os a participar ativamente na criação de soluções inovadoras para o setor energético e fortalecer as suas competências pessoais e profissionais, promovendo um ambiente de trabalho positivo e inovador que estimula a colaboração e a tomada de decisões ágeis. Além disso, o programa oferece a oportunidade de integrar um local de trabalho flexível, saudável e inclusivo“, remata a empresa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders