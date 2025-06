Metro de Lisboa lança programa de estágios remunerados

Outros artigos:

O Metropolitano de Lisboa abriu candidaturas para a nova edição do programa de trainees “1ª Viagem | Edição 2025”, uma iniciativa que disponibiliza 10 vagas para estágios remunerados, destinada a jovens talentos comprometidos com o futuro da mobilidade urbana sustentável.

Este programa é direcionado a pessoas recém-formadas (licenciatura/mestrado) nas seguintes áreas: Direito, Marketing Digital, Comunicação, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Engenharia Informática, Engenharia Física, Ciência de Dados, Gestão, Finanças ou Economia, Logística e Gestão de Armazém (Cadeia de Abastecimento), Relações Internacionais, Ciências Documentais e Segurança.

Serão selecionados 10 jovens talentos para integrar um programa de estágio com a duração de 12 meses, em regime de tempo inteiro, com início previsto para setembro de 2025. Durante o programa, os estagiários terão a oportunidade de colaborar com equipas multidisciplinares e participar no desenvolvimento de projetos com impacto real na melhoria contínua da empresa e da mobilidade na cidade de Lisboa.

As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 30 de junho através do formulário disponível no site do Metropolitano de Lisboa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders