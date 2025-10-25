Há 100 vagas para estágios internacionais remunerados

Outros artigos:

Proporcionar a jovens qualificados uma experiência profissional internacional em ambientes multiculturais e competitivos é a missão do programa de estágios INOV Contacto, uma iniciativa criada pela AICEP, em 1997, “para formar talento português, apoiar a internacionalização das empresas e promover a imagem de Portugal no mundo”.

Nesta 28.ª edição, o programa, cujas candidaturas decorrem até 31 de outubro, disponibiliza 100 vagas de estágio remunerado em empresas e entidades parceiras em todo o mundo, pelo período de até nove meses, reforçando o compromisso com a formação de talento português e a integração em redes internacionais de conhecimento e inovação.

Esta edição do INOV Contacto apresenta algumas novidades, entre as quais os o facto de os estágios estarem disponíveis em várias áreas de formação; a introdução de um período de descanso de uma semana, para garantir um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos estagiários; um maior foco no bem-estar e acompanhamento dos estagiários, com atenção à saúde mental; uma nova plataforma de candidaturas, com uma experiência de utilizador mais simples e intuitiva; e ainda uma seleção mais criteriosa das entidades de acolhimento, com base na experiência de edições anteriores.

Madalena Oliveira e Silva, presidente da AICEP, sublinhou que “o INOV Contacto é uma das iniciativas mais impactantes da AICEP, porque investe no que Portugal tem de mais valioso: o talento”. Explicou ainda que nesta edição, foi reforçado “o foco no bem-estar e na qualidade da experiência, preparando melhor os jovens para os desafios globais e aproximando-os das empresas que acreditam na inovação e na internacionalização como motores de futuro”.

Recorde-se que, desde a sua criação, o INOV Contacto já proporcionou experiências internacionais a milhares de jovens portugueses em cerca de 90 países e 1400 entidades acolhedoras.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.