Sonae Sierra oferece oportunidade estágios no estrangeiro

A Sonae Sierra acaba de lançar a 4.ª edição do programa de estágios “Big>In” , com candidaturas a decorrerem até dia 31 de março. A grande novidade deste ano do projeto, criado em 2022, é a internacionalização já que, além de Portugal, os estagiários terão a oportunidade de trabalhar na Alemanha, Espanha e Itália.

A expansão do programa para novas geografias, “alinha-se com a ambição da empresa de expandir a sua presença e impactar diferentes mercados internacionais”, refere a Sonae Sierra em comunicado.

Com estágios profissionais com a duração de nove meses, esta iniciativa pretende impulsionar as carreiras de recém-graduados com oportunidades em diversas áreas de atividade como Comercial, Comunicação, Finanças, Marketing, Recursos Humanos, Inovação, Sustentabilidade, Operações, Estratégia, entre outras.

Ana Vicente, diretora de Recursos Humanos da Sonae Sierra, sublinha que “o programa “Big>In” é uma aposta estratégica da Sierra para identificar e desenvolver talento jovem, alinhada com o novo ciclo de crescimento da empresa. Com milhares de candidatos, temos conseguido atrair e reter profissionais qualificados, com perspetivas e competências diversas, que nos enriquecem. Pretendemos proporcionar uma jornada de aprendizagem e crescimento em diversas áreas da Sierra. Este ano, o programa assume uma dimensão internacional, resultado da nossa vontade de integrar talento jovem nos mercados críticos onde operamos”.

Entre 2022 e 2024, o programa atraiu quase 3 mil candidaturas com cerca de 50 jovens selecionados para iniciar o seu estágio na empresa.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders