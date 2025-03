Do elétrico ao 'invisível': reunimos os nossos estendais preferidos para secar roupa em casa

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

Com o tempo chuvoso e húmido, não nos restam opções: temos mesmo de estender a roupa dentro de casa. É precisamente para estes dias que existem alternativas mais adequadas, menos óbvias e muito mais práticas do que os modelos tradicionais que ocupam muito espaço. Ao longo dos últimos meses, fomos escrevendo sobre várias soluções com base nas excelentes avaliações dos consumidores e na praticidade que oferecem. Hoje, decidimos reunir as opções mais inovadoras para que os nossos leitores possam escolher a mais adequada às suas necessidades.

Na galeria em cima encontra várias opções que se destacam pela sua funcionalidade e design inteligente. Desde o estendal de tecto que fica praticamente invisível quando não está em uso, ao modelo de parede dobrável que pode ser utilizado para pendurar camisas ou servir como bengaleiro, até ao estendal elétrico que promete secar a roupa em menos de 24 horas. Incluímos também o estendal extensível com 13 metros de comprimento que se guarda em apenas 20 centímetros, ideal para quem tem varandas ou jardins.

Cada solução resolve um problema específico que todos enfrentamos durante o inverno: falta de espaço em apartamentos pequenos ou a urgência em ter a roupa seca rapidamente nos dias mais húmidos. A escolha do estendal certo depende das suas necessidades específicas e do espaço disponível em casa, mas qualquer uma destas opções representa um grande avanço em relação aos estendais tradicionais que conhecemos.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.