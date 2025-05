Estendal que desaparece? Sim. E tem espaço para duas máquinas de roupa

Este artigo pode conter links afiliados*

Secar a roupa ao ar livre sem ocupar metade da casa parece um luxo. Mas com o estendal de parede Brabantia Wallfix, é apenas uma questão de escolha. Minimalista e bem desenhado, este modelo dobrável fixa-se diretamente na parede e recolhe-se com um só gesto. Aberto, oferece 24 metros de corda, espaço suficiente para duas cargas completas da máquina de lavar. Recolhido, passa praticamente despercebido. O design em metal resistente enfrenta o uso diário sem esforço e, com garantia de cinco anos, promete durar mais do que muitos ciclos de lavagem.

Além da capacidade surpreendente, há outro detalhe que torna este estendal uma escolha inteligente: pode ser aberto e fechado com uma só mão. Mesmo com os braços cheios de roupa, não são precisos malabarismos, basta um movimento. Quando fechado, o Wallfix mantém-se discreto, ideal para varandas compactas, lavandarias ou pequenos recantos exteriores.

Adquira o estendal Wallfix aqui

As cordas, resistentes aos raios UV e antiderrapantes, mantêm-se esticadas e evitam vincos na roupa. E para quem prefere tudo impecável, há a opção de capa protetora com fecho de correr, que mantém a sujidade e a chuva afastadas. Como resume um dos muitos utilizadores satisfeitos: “É o melhor estendal que já tive: discreto, resistente e muito fácil de usar.” Outro comprador acrescenta: “Depois de testar outros modelos, este foi o único que superou as minhas expectativas. Aguenta duas cargas completas e fecha tão bem que quase não se nota.” Com uma média de 4,5 estrelas em quase 10 mil avaliações na Amazon, este estendal é um daqueles investimentos duradouros e que fazem diferença todos os dias.

