Secar roupa dentro de casa: o estendal que só aparece quando precisa e que não ocupa espaço

Este artigo pode conter links afiliados*

Com o tempo chuvoso e húmido, não nos restam opções: temos mesmo de estender a roupa dentro de casa. E, principalmente para quem vive em apartamentos mais reduzidos, montar os tradicionais estendais acaba por ser um incómodo e um empecilho que ocupa bastante espaço.

Mas, apesar de muito raro nas casas portuguesas, existem estendais de teto que são inacreditavelmente úteis. Eles não existem na sua vida até precisar deles e simplesmente rodar a manivela. Descem do tecto e pode estender-se a roupa sem prejudicar o espaço de circulação no chão.

Estendal de tecto: uma solução discreta

O primeiro estendal é o modelo de tecto, fabricado em alumínio e com um design extensível. Ideal para quem tem tectos altos, este estendal é uma excelente solução para apartamentos ou casas com pouco espaço de circulação. A manivela permite que o estendal suba e desça facilmente, o que faz com que se torne impercetível quando não está em uso.

Consulte aqui o preço do estendal

Este produto, avaliado em 4,5 estrelas, conquistou quem o comprou, destacando-se pela pela economia de espaço: "Prático e economiza espaço", comenta um comprador, enquanto outro realça: "É super cómodo, e poder levantá-lo quando não o usamos é genial". Um utilizador ainda destaca a durabilidade: "Já tinha um e estou encantado. Este é outro para um amigo. O anterior tem uns 6 anos e funciona perfeitamente".

Para quem valoriza a otimização do espaço e a facilidade de uso, este estendal de tecto é uma escolha certeira, especialmente em áreas onde o tempo húmido predomina.

Veja ainda como este estendal é fácil de montar:

Estendal dobrável de parede: eficiência em qualquer espaço

Outra boa opção para o tempo de chuva é este estendal dobrável de parede, com três braços retráteis, que serve tanto para interiores e exteriores. Este modelo oferece uma solução multifuncional, podendo ser usado como estendal, cabide, ou até bengaleiro. A sua versatilidade permite que seja instalado em qualquer superfície, sem comprometer o espaço, já que os braços se dobram contra a parede quando não estão em uso.

Consulte aqui o preço do estendal:

Este produto avaliado em 4, 5 estrelas conquistou quem o comprou pela funcionalidade e a economia de espaço como grandes vantagens. "É super prático e fácil de montar", diz um cliente satisfeito, enquanto outro partilha: "É ótimo para secar”.Uma cliente acrescenta que, com este estendal, consegue "pendurar as roupas dentro de casa e estender o braço para a janela quando o tempo melhora", mostrando a flexibilidade que o produto oferece.

Este estendal é ideal para quem procura uma solução compacta, eficiente e durável. Também feito de alumínio, resiste ao desgaste e oferece segurança graças aos seus ganchos resistentes ao vento, perfeitos para qualquer clima.

Consulte aqui o preço do estendal

Quer seja o modelo de tecto ou o dobrável de parede, estes estendais são escolhas inteligentes para quem deseja maximizar o espaço e manter a casa organizada, mesmo em dias de chuva.

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.