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Quem vive num apartamento sabe como é difícil secar a roupa em casa. Com a Black Friday da Amazon a decorrer, o estendal dobrável da Amazon Basics acabou de ficar mais barato: passou de 32€ para 27€. É um modelo em aço leve com desenho em acordeão, que se dobra para ocupar pouco espaço e serve bem como estendal extra para a varanda, a lavandaria ou as toalhas depois do banho. Já reúne mais de 70 mil avaliações na Amazon, com uma nota média de 4,5 em 5 estrelas.

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Dobra-se e guarda-se num instante

O desenho em acordeão é a grande vantagem: aberto, aproveita várias alturas para estender a roupa; fechado, quase desaparece. Mede cerca de 37 x 75 x 106 cm e é feito de aço leve, o que facilita levá-lo de uma divisão para outra.

Os compradores destacam precisamente isso. Uma utilizadora escreve que “ocupa pouco espaço ao dobrá-lo e também aberto, ao aproveitar várias alturas para estender a roupa”. Outro sublinha que é “fácil de dobrar, leve e, quando montado, compacto”, e há quem garanta que “pode guardar-se quase em qualquer sítio”.

Para a varanda, a lavandaria ou as toalhas

Há quem o use como solução principal e quem o use como apoio. “Leve e maravilhoso para espaços reduzidos (no meu caso, uma lavandaria)”, conta uma compradora, que o usa para arejar as toalhas depois do banho ou como lugar extra além de um estendal maior. Uma utilizadora na Polónia diz que o estendal é fácil de abrir, dobrar e levar para a varanda e que, apesar de pequeno, dá para bastante roupa.

Sólido e estável

O aço tem um revestimento epóxi branco que, segundo a marca, protege contra a ferrugem e o bolor. Nas avaliações, a solidez surge muitas vezes. Um cliente garante que é “sólido e estável” e que “dobra e desdobra na perfeição”. Outro, na Austrália, diz que não tem ferrugem e é suficientemente robusto.

O que deve ter em conta

É um estendal compacto, e isso nota-se. Uma compradora considera que “talvez fique um pouco pequeno para uma máquina de lavar maior”, embora conclua que vale a pena. Outra deu quatro estrelas porque um dos lados é difícil de bloquear e desbloquear, mas diz que é exatamente o que queria. Está disponível em branco e em cromado.

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