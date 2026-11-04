Este estendal retrátil dá-lhe 13 metros para secar roupa e quase não ocupa espaço em casa. E a melhor parte é o preço

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem vive num apartamento sabe bem como é: chega o inverno, a roupa não seca lá fora e a sala acaba transformada em tenda de campanha. Se já se cansou de desmontar e arrumar o estendal de pé a cada lavagem, este modelo da Ejoyous, que está à venda da Amazon, pode ser a solução. É uma caixa branca que se fixa à parede e esconde 13 metros de corda, a que se recorre só quando é preciso.

Muita corda, pouco espaço ocupado

A ideia é simples: puxa-se a corda, prende-se nos ganchos do lado oposto e a roupa fica estendida. Terminada a secagem, a corda recolhe-se para dentro da caixa. Em vez de um estendal sempre à vista, fica apenas um módulo discreto na parede, feito de ABS e PVC. Segundo a descrição do produto, serve para a varanda, o jardim ou outras áreas interiores.

Um aviso para não haver surpresas: a caixa tem cerca de 20 centímetros de diâmetro, e é esta a medida que conta na hora de escolher o local. Quem a comprou confirma que é maior do que esperava, mas que o sistema de fixação à parede vem incluído.

Veja aqui o estendal à venda na Amazon

Aguenta peso?

É a dúvida mais comum nestes estendais, e as opiniões vão no bom sentido. Uma cliente conta que também desconfiava, por ter lido comentários sobre modelos semelhantes, mas que a corda segurou tudo na perfeição, incluindo um tapete pesado. Outra avaliação, mais recente, resume-se numa frase: “Aguentam bastante bem o peso.”

Há, no entanto, um truque a reter. Segundo essa mesma compradora, para que as cordas fiquem bem esticadas é preciso passá-las pelos pequenos suportes que existem por baixo da caixa. Sem esse passo, a corda cedia com o peso do tapete. Feito o ajuste, ficou firme. Refere ainda que, com peças pesadas, as duas cordas tendem a aproximar-se, algo que pode não acontecer com roupa mais leve.

Pode comprar aqui o estendal extensível da Amazon

Durabilidade e o que dizem os clientes

Quem o comprou há mais de um ano garante que continua a funcionar na perfeição e descreve-o como duradouro, fiável e de muito boa qualidade. “Comprei este produto há mais de um ano e continua a funcionar na perfeição”, escreve na avaliação, acrescentando que o voltaria a comprar.

Nem tudo são elogios. Uma das avaliações, de três estrelas, critica o aspeto do aparelho (“design fraco”), mas conclui que, pelo comprimento da corda, compensa na mesma. Ou seja, quem procura beleza pode ficar um pouco desiludido, mas quem procura capacidade dificilmente se arrependerá.

Preço e classificação

Na Amazon, o estendal está a 29,91 €, com 5% de desconto face ao preço mediano de 31,50 €. A classificação média é de 4,2 em 5, com base em 76 avaliações: 68% dão cinco estrelas e 9% dão quatro. As avaliações negativas (uma e duas estrelas) somam 11%.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos, podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.