Estendal ou cabide? Os dois! Este modelo resolve vários problemas de uma vez

No inverno, cuidar da roupa pode tornar-se numa tarefa complexa. Com dias de chuva constante, as peças demoram a secar, ganham odores de humidade e acabam inevitavelmente amarrotadas, exigindo depois longas horas a passar a ferro. E todos conhecemos a frustração de precisar de uma camisa específica que está húmida ou por engomar.

Foi por isso que ficámos entusiasmados ao descobrir este estendal da Tatkraft na Amazon. Com 4,4 estrelas de avaliação, o produto promete resolver dois problemas de uma vez só: serve tanto para secar roupa como para a manter organizada. "É perfeito para camisas, que ficam logo estendidas nos cabides e prontas a usar", partilha um comprador satisfeito.

Três braços que fazem toda a diferença

O segredo deste estendal está no seu design pensado até ao último detalhe. Com três braços extensíveis que suportam até 42 cabides e 30 kg de peso, adapta-se perfeitamente às necessidades de cada casa. O sistema de montagem é tão simples que se torna intuitivo e, quando não está em uso, dobra-se em segundos. "É muito fácil de montar e desmontar. Quando está dobrado ocupa muito pouco espaço, o que com outros estendais é impossível", explica um utilizador.

O fim das camisas amarrotadas

A grande vantagem deste modelo é a forma como cuida das peças que precisam de mais atenção. É ideal para camisas, vestidos ou casacos, que secam naturalmente nos cabides sem criar vincos. "Uso-o tanto para secar roupa como para organizar as camisas já passadas. Visualmente é discreto e mantém tudo organizado", partilha outro comprador. A altura ajustável permite que até as peças mais compridas sequem sem tocar no chão.

A solução perfeita para espaços pequenos

Para quem tem espaço limitado, este modelo é a resposta ideal. Depois de seca, a roupa pode continuar nos cabides, transformando o estendal num roupeiro temporário que mantém tudo organizado e sem vincos. "É robusto, estável e tem imenso espaço. Foi uma das melhores compras que fiz para organizar a roupa", conclui uma utilizadora.

