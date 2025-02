O estendal quase invisível que se desdobra e nos salva em dias de chuva

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

Os dias de chuva intensa multiplicam-se e, com eles, a velha questão: onde estender a roupa? As cordas da varanda estão fora de questão, o estendal tradicional já está ocupado com a carga anterior que ainda não secou, e nem todos têm uma divisão dedicada à lavandaria. Foi por isso que este estendal retrátil da Amazon chamou a nossa atenção. Com uma média de 4,5 estrelas, promete ser a solução para os dias em que precisamos de espaço extra: fixa-se na parede, desdobra-se apenas quando é necessário e fecha-se completamente quando não está em uso, tornando-se quase invisível.

Prático e resistente

Este estendal em alumínio tem uma excelente capacidade de carga. Com 47 polegadas de comprimento e 18 ganchos rotativos, aguenta desde peças leves em cabides até cargas mais pesadas como lençóis e cobertores. "Estendo uma máquina completa de roupa, incluindo lençóis. É muito robusto e não se inclina com o peso", partilha um utilizador satisfeito.

Instalar onde precisar

A montagem é simples e pode ser feita de duas formas diferentes: com parafusos ou com adesivo. "Optámos por instalar com parafusos e o resultado é muito estável", partilha um comprador satisfeito, uma escolha comum entre os utilizadores. O melhor é que pode ser colocado em qualquer divisão - na casa de banho para as toalhas, na lavandaria para a roupa do dia a dia, ou até na varanda para os dias de sol.

Adquira o estendal aqui

Múltiplas utilizações ao longo do ano

Não é só nos dias de chuva que este estendal se revela útil. "Uso-o para secar camisas e vestidos pendurados, assim não se amarrotam e ficam bem esticados", partilha uma compradora que descobriu uma forma inteligente de reduzir o trabalho de passar a ferro. Outros aproveitam-no para organizar a roupa da semana em cabides ou como solução extra nos dias mais atarefados.

Um pequeno investimento que faz a diferença

Por 35€, este estendal resolve vários problemas de uma vez só: poupa espaço, adapta-se a diferentes necessidades e praticamente desaparece quando não está a ser usado. Não admira que muitos compradores acabem por comprar uma segunda unidade: "Comprei outro para a lavandaria depois de ver como funcionava bem na casa de banho", partilha um utilizador satisfeito.

