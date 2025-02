Este estendal de interior e exterior é de génio: 13 metros de comprimento, mas guarda-se em apenas 20 centímetros

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

Com a chegada do inverno, a roupa acumula-se em casa. Entre os dias de chuva que não param e os apartamentos cada vez mais pequenos, arranjar espaço para secar a roupa é sempre um problema. Os estendais convencionais nem sempre se adaptam à realidade das famílias portuguesas - ou ocupam demasiado espaço na varanda, ou não têm capacidade suficiente para as várias máquinas de roupa da semana.

Foi à procura de soluções inteligentes que descobrimos este estendal que se adapta perfeitamente ao ritmo da vida moderna. Com um design bem pensado, oferece 13 metros de comprimento para estender roupa e, quando não está em uso, recolhe-se na parede, ocupando apenas 20 centímetros. A escolha ideal para quem precisa de uma área generosa para estender roupa, mas valoriza um ambiente organizado.

Montagem rápida, utilização prática

Fabricado com materiais resistentes e duradouros, este estendal retátil adapta-se a qualquer espaço - seja na varanda, casa de banho ou lavandaria. A instalação é rápida, com todos os acessórios incluídos na embalagem, e não requer conhecimentos técnicos especiais. "É muito prático, fácil de montar e a qualidade corresponde ao preço. É exatamente como aparece no anúncio", partilha uma compradora satisfeita.

Resistência comprovada

Uma das principais preocupações ao escolher um estendal é a sua capacidade de suportar peso. "Tinha algumas dúvidas sobre a resistência quando a roupa estivesse estendida, mas aguenta perfeitamente. Até pendurei uma manta pesada e as cordas mantiveram-se bem esticadas", confirma outra utilizadora. O segredo está no sistema de fixação: quando as cordas são corretamente passadas pelos suportes inferiores, a tensão mantém-se mesmo com peças mais pesadas.

Perfeito para otimizar espaço

Este estendal compacto foi pensado especialmente para quem precisa de aproveitar cada centímetro disponível. Com um diâmetro de apenas 20 centímetros quando fechado, fica discretamente recolhido contra a parede quando não está em uso. "Adorei, é perfeito para espaços pequenos", comenta uma compradora.

