Sem espaço para secar lençóis? Este estendal extensível até 20 metros está com desconto na Amazon

O estendal Vileda Infinity Flex, um dos favoritos da Amazon com 4,6 estrelas, está em promoção durante o Prime Day
IOL
Hoje às 09:53

Este artigo pode conter links afiliados*

A chegada do outono traz consigo dias mais curtos e menos espaço ao sol para secar a roupa. É por isso que o Vileda Infinity Flex, um dos estendais mais vendidos da Amazon, está a conquistar ainda mais fãs. Durante o Prime Day, o preço desce de 83,89€ para 71€, uma oportunidade perfeita para investir num essencial doméstico antes da época das chuvas. Com mais de 3 mil avaliações e uma classificação média de 4,6 estrelas, este modelo é descrito por muitos compradores como um verdadeiro salva-vidas para a rotina de lavandaria.

Com 20 metros de superfície de secagem, o Vileda Infinity Flex adapta-se a qualquer necessidade. As asas extensíveis permitem aumentar o comprimento até dois metros, tornando-o ideal para lençóis e toalhas grandes. As asas laterais dão espaço extra para peças pequenas, dispensando o uso de molas. Além disso, a altura superior à média evita que as roupas compridas toquem no chão, facilitando a tarefa e poupando as costas.

A estrutura combina aço e alumínio, garantindo estabilidade e durabilidade, mesmo com a carga máxima. Os tubos largos impedem as marcas indesejadas que tantos estendais deixam na roupa, enquanto as juntas vermelhas reforçam a firmeza e dão um toque visual característico. Quando não está em uso, o estendal fecha-se com facilidade e guarda-se discretamente atrás de uma porta ou entre móveis — ideal para casas com pouco espaço.

O Prime Day da Amazon realiza-se a 7 e 8 de outubro e reúne milhares de promoções exclusivas para membros Prime, em categorias que vão da moda à tecnologia, passando por artigos para a casa e beleza. Além dos descontos, os membros Prime têm entregas rápidas e gratuitas, bem como acesso a filmes, séries e outros serviços incluídos na subscrição. Uma ocasião que marca o arranque da temporada de compras de outono e convida a antecipar as necessidades da estação com inteligência.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

