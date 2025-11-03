Facebook Instagram
Secar roupa sem ocupar espaço? Este estendal fica invisível e seca uma máquina inteira

A forma mais discreta de secar roupa dentro de casa sem ocupar um centímetro de chão.
Pilar Castelo Branco
Hoje às 11:30

Mulher a usar estendal
Mulher a usar estendal
Fotografia: Cuncil TZ, Youtube


Tropeçar no estendal na sala, roupa a secar dias a fio no quarto ou ter de escolher entre receber visitas e estender a máquina? Para muitos, secar roupa dentro de casa é um quebra-cabeças diário, especialmente em apartamentos pequenos ou em dias de chuva. Mas existe uma solução que resolve este problema de forma quase invisível: um estendal de tecto retrátil que só aparece quando é necessário.

Como funciona: sobe, desce e desaparece

Este modelo da marca Cuncial é fabricado em alumínio anodizado e tem um sistema de manivela simples: fixa-se ao tecto e desce sempre que é preciso estender a roupa. Depois, basta rodar novamente para o elevar — ficando praticamente invisível a apenas 19 cm do tecto. As suas dimensões (4,6 x 0,78 m) permitem estender uma máquina inteira de roupa, e a capacidade de carga é generosa, ideal para uso diário.

A estrutura em alumínio combina leveza e durabilidade, enquanto o sistema de manivela torna a colocação da roupa mais confortável: já não é preciso andar curvado nem fazer esforço. Quando não está em uso, desaparece. A casa fica exatamente como gostamos: organizada, arejada e pronta para o dia a dia.

Adquira aqui

estendal de tecto amazon

Instalação: simples com as dicas certas

A montagem do estendal é um dos pontos mais comentados por quem comprou. "Depois de instalado fica impecável e muito prático", refere um utilizador. A recomendação geral? Fazer a dois e seguir o vídeo explicativo, que torna tudo mais claro. "A dois faz-se facilmente", partilha outro comprador, acrescentando que "é mais simples seguindo o vídeo, especialmente em espaços mais complicados".

O produto inclui parafusos e buchas. Convém apenas ter atenção às cordas durante a montagem para garantir que tudo fica bem ajustado. Quem já passou por este processo garante que compensa: "instalei-o para a minha mãe e ela ficou encantada, sobretudo pela facilidade em levantá-lo depois de usar."

Qualidade e resistência no dia a dia

Com mais de 50 compras no último mês este estendal tem conquistado cada vez mais utilizadores. "A relação entre qualidade e preço é ótima", comenta um comprador. Outro realça a robustez: "É resistente, cabe uma máquina inteira de roupa e, depois de algumas semanas de uso, recomendo sem hesitar."

O facto de ser em metal garante durabilidade, ao contrário de alguns modelos em plástico que tendem a partir com o tempo. Além disso, pode ser usado tanto em interiores como exteriores — útil para quem tem uma marquise ou varanda coberta.

Preço e disponibilidade

Atualmente disponível na Amazon por 59,57€, com 7% de desconto face ao preço médio de 64,03€. A entrega é gratuita e, para clientes Prime, chega em apenas dois dias.

Para quem é indicado?

Esta solução é especialmente prática para:

  • Apartamentos pequenos ou sem varanda
  • Famílias que precisam de secar muita roupa regularmente
  • Casas onde o estendal tradicional está sempre no meio
  • Quem procura uma alternativa discreta aos estendais de chão ou torre

Um detalhe simples que faz uma grande diferença no quotidiano: roupa seca, casa arrumada e espaço livre para circular.

Veja como é fácil de montar:

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

