Este estendal retrátil é um verdadeiro achado: 13 metros de corda que se guardam em apenas 20 centímetros

Este artigo pode conter links afiliados*

Com o frio e a chuva, secar roupa em casa torna-se um desafio — especialmente em apartamentos pequenos, onde cada metro conta. Os estendais tradicionais ocupam demasiado espaço ou acabam por não ter capacidade suficiente para o volume de roupa semanal. Foi precisamente para responder a esta necessidade que surgiu este estendal retrátil, pensado para quem quer funcionalidade sem comprometer a organização.

O seu design engenhoso oferece 13 metros de corda para estender roupa, mas recolhe-se totalmente na parede quando não está a ser usado, ocupando apenas 20 centímetros. É a escolha perfeita para quem procura uma área generosa para secar roupa e, ao mesmo tempo, um espaço livre e arrumado. Fabricado com materiais resistentes e duradouros, adapta-se facilmente a diferentes ambientes — varanda, casa de banho ou lavandaria — e a instalação é simples, com todos os acessórios incluídos. “É muito prático e fácil de montar, exatamente como anunciado”, confirma uma compradora.

Adquira aqui

A resistência é outro ponto forte. Mesmo com peças mais pesadas, como mantas ou toalhas grossas, o sistema mantém as cordas firmes e bem esticadas. “Tinha dúvidas sobre o peso que suportava, mas aguenta perfeitamente”, refere uma utilizadora. O segredo está no mecanismo de fixação, que assegura tensão constante e estabilidade durante a utilização.

Quando fechado, o estendal fica discretamente encostado à parede, quase impercetível, o que o torna ideal para espaços pequenos ou varandas partilhadas. “Adorei, é perfeito para quem tem pouco espaço”, resume outra cliente satisfeita. Uma solução simples, compacta e inteligente que prova que a funcionalidade pode também ser sinónimo de conforto e ordem.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.