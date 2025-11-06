Facebook Instagram
Descobertas

Este estendal retrátil é um verdadeiro achado: 13 metros de corda que se guardam em apenas 20 centímetros

Uma solução prática para secar roupa sem ocupar espaço.
Pilar Castelo Branco
Hoje às 15:36

Este artigo pode conter links afiliados*

Secar roupa sem ocupar espaço? Este estendal fica invisível e seca uma máquina inteira

Com o frio e a chuva, secar roupa em casa torna-se um desafio — especialmente em apartamentos pequenos, onde cada metro conta. Os estendais tradicionais ocupam demasiado espaço ou acabam por não ter capacidade suficiente para o volume de roupa semanal. Foi precisamente para responder a esta necessidade que surgiu este estendal retrátil, pensado para quem quer funcionalidade sem comprometer a organização.

O seu design engenhoso oferece 13 metros de corda para estender roupa, mas recolhe-se totalmente na parede quando não está a ser usado, ocupando apenas 20 centímetros. É a escolha perfeita para quem procura uma área generosa para secar roupa e, ao mesmo tempo, um espaço livre e arrumado. Fabricado com materiais resistentes e duradouros, adapta-se facilmente a diferentes ambientes — varanda, casa de banho ou lavandaria — e a instalação é simples, com todos os acessórios incluídos. “É muito prático e fácil de montar, exatamente como anunciado”, confirma uma compradora.

Adquira aqui

estendal extensível

A resistência é outro ponto forte. Mesmo com peças mais pesadas, como mantas ou toalhas grossas, o sistema mantém as cordas firmes e bem esticadas. “Tinha dúvidas sobre o peso que suportava, mas aguenta perfeitamente”, refere uma utilizadora. O segredo está no mecanismo de fixação, que assegura tensão constante e estabilidade durante a utilização.

Quando fechado, o estendal fica discretamente encostado à parede, quase impercetível, o que o torna ideal para espaços pequenos ou varandas partilhadas. “Adorei, é perfeito para quem tem pouco espaço”, resume outra cliente satisfeita. Uma solução simples, compacta e inteligente que prova que a funcionalidade pode também ser sinónimo de conforto e ordem.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Secar roupa sem ocupar espaço? Este estendal fica invisível e seca uma máquina inteira
O aspirador que rivaliza com o Dyson V8 por menos de metade do preço
Poupe em aquecimento: estes cortinados mantêm a casa quente no inverno (e fresca no verão) 
Esta cobertura de estendal faz secar a roupa 10 vezes mais depressa
Aquecedor inteligente que poupa na conta da luz está 46 euros mais barato (e controla-se pelo telemóvel)
Preparar castanhas nunca foi tão fácil: descobrimos o utensílio que todos andam a usar
Chegou a época do cheiro a mofo e estes sacos 'engolem' a humidade dos roupeiros
Mais Vistos
00:05:34
Secret Story
«Tinha 23 euros na conta»: A história por trás do último segredo desvendado
tvi
00:02:32
Secret Story
«Fiz doações de óvulos por dinheiro»: Inês acerta no segredo de concorrente
tvi
00:04:41
Secret Story
Tudo aos gritos! Pedro Jorge retira-se da sala, o grupo aplaude e atiram: «Cobarde»
tvi
00:04:19
Secret Story
Há uma concorrente grávida na casa ou é... barriga de aluguer? Esta é a nova teoria no ar
tvi
Destaques IOL
Lojas
"Tudo a menos de 3 euros": encontrámos uma loja com tudo e mais alguma coisa a preços inacreditáveis
Cães
Com que frequência devemos dar banho aos nossos cães? Esta é a recomendação dos veterinários
Saúde
Tem tensão alta? Estes são os alimentos que ajudam a baixar a pressão arterial
Dicas
Este é o erro que toda a gente comete ao lavar a cara de manhã
Mais Lidas
E-redes
Vai haver cortes de luz no domingo em várias zonas do país: eis os locais e os horários
away
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo reencontra rapariga que lhe matou a fome em criança. E o que ele fez deixou-a em choque
Cortes de luz
Lisboa, Oeiras, Sintra e mais: vários concelhos vão ter cortes de eletricidade durante o fim de semana
cnn
Ténis
Ténis de Helena Coelho que seguem tendência são da Adidas
versa
Marisa
Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído
Rosa Bela
Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»