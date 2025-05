Chegaram ao Lidl os estendais invisíveis que levam imensa roupa (não chega aos 15 euros)

O estendal tradicional é sempre uma complicação: ou basta um toque para cair tudo, ou ocupa demasiado espaço na marquise lá de casa. Mas o Lidl lançou um novo produto que promete facilitar o dia a dia: a Corda Retrátil Beldray.

Este estendal de parede oferece até 26 metros de comprimento para estender roupa, sendo perfeito tanto para interiores como para exteriores. Uma das grandes vantagens está no seu sistema retrátil: quando não está a ser utilizado, recolhe-se facilmente, mantendo o espaço livre e evitando as habituais dores de cabeça na hora de arrumar. Tudo fica preso à parede e não tem de andar com o estendal de um lado para o outro da casa.

Está disponível em pelo menos duas cores, incluindo uma elegante versão azul-acinzentada. A instalação é muito simples e o preço, ainda melhor: 14,99 euros por unidade.

É um verdadeiro essencial para quem valoriza praticidade, eficiência e organização no lar. Disponível por tempo limitado, vale a pena aproveitar enquanto há stock.