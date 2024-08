É assim que vai conseguir estender o triplo da roupa no estendal

Para quem não tem máquina de secar, nem uma grande corda para pendurar a roupa, pode ser uma dor de cabeça conseguir pôr todas as peças lavadas a secar no estendal. Na hora de pôr a lavar é preciso ter alguma atenção e garantir que não se põe peças a mais, o que pode fazer com que a roupa suja no cesto vá acumulando e pareça que nunca acaba.

Se não quer gastar dinheiro num novo estendal ou numa máquina de secar roupa, a solução é mudar a forma como pendura as peças. Estela Moreno, da página de Instagram @soyestelamoreno, partilhou um vídeo onde mostra como põe a roupa a secar de forma que caibam mais peças sem prejudicar o tempo de secagem.

A forma de pendurar vai depender de peça para peça. No caso de calças, Estela recomenda que se dobrem ao meio e que sejam colocadas no estendal com a cinta para baixo. Depois pendura-se cada perna numa corda diferente.

As camisas devem ser penduradas em cabides e com botões e fechos fechados para manterem a forma.

Por último, as camisolas e t-shirts ficam presas no estendal com molas e pela parte de baixo. Em vez de serem penduradas uma por corda, devem ficar na perpendicular, como já mostrámos num outro artigo.

Estela recomenda ainda que se ponha a roupa a secar assim que a lavagem estiver completa para evitar que a roupa fique molhada num ambiente fechado, sem circulação de ar.

Veja no vídeo como se pode pendurar cada uma das peças de roupa.