Facebook Instagram
Descobertas

Esta cobertura de estendal faz secar a roupa 10 vezes mais depressa

Este tipo de cobertura é extensível e adapta-se a vários modelos de estendal
IOL
Há 1h e 27min

Este artigo pode conter links afiliados*

Não vamos esperar que a humidade e o mofo se instalem. Por alguma razão este é o aparelho mais vendido

Nos dias de outono e inverno, há um problema que passa de ano para ano: a roupa que teima em não secar. É uma situação familiar para muitos — peças penduradas no estendal durante vários dias, que não secam e começam a ganhar um cheiro a humidade difícil de ignorar.

A solução pode estar numa cobertura para estendal com aquecimento, um equipamento que promete acabar com a dependência de máquinas de secar roupa ou de idas à lavandaria. E com os meses frios ainda longe de terminar, é uma opção que pode fazer diferença até à chegada do verão.

Como funciona e o que muda no dia a dia

A proposta é simples: pendurar a roupa como habitualmente e, poucas horas depois, tê-la completamente seca e pronta a dobrar. Este tipo de cobertura é extensível e adapta-se a vários modelos de estendal, criando à volta das peças um ambiente com temperatura e humidade controladas que acelera o processo natural de secagem.

Quem já experimentou nota a diferença. "Vivo numa zona muito húmida e, com este aparelho, a roupa seca em poucas horas mesmo nos dias mais frios", partilha um utilizador.

COMPRAR AQUI

Mais cuidado com os tecidos delicados

Ao contrário do que acontece em muitas máquinas de secar, que podem danificar fibras mais sensíveis, esta cobertura permite ajustar a intensidade do calor. Com vários níveis de temperatura disponíveis, é possível escolher a definição mais adequada a cada tipo de roupa, protegendo tecidos mais delicados sem comprometer a eficácia da secagem.

"A cobertura ajusta-se perfeitamente ao estendal e, em 30 minutos, tenho toda a roupa seca", garante outra pessoa que testou o produto.

Um aquecimento extra para a divisão

Há ainda uma vantagem adicional que muitos utilizadores destacam: o calor gerado pela cobertura não fica concentrado apenas na roupa. O espaço envolvente também beneficia, tornando-se ligeiramente mais quente — uma ajuda bem-vinda durante os meses mais frios do ano.

Como resume um comprador satisfeito: "Deixa o espaço aquecido, facilitando a secagem da roupa e tornando a divisão mais confortável."

COMPRAR AQUI

 

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Não vamos esperar que a humidade e o mofo se instalem. Por alguma razão este é o aparelho mais vendido
O gadget de 20 euros da Xiaomi que salva presentes de anos de todas as idades e entra já na lista de Natal
Migalhas na gaveta, cabelos na casa de banho ou pó no carro: o aspirador super potente que pode andar sempre connosco
"O chão fica brilhante": este robot aspira, lava e trata da própria manutenção automaticamente
Mais Vistos
00:00:28
Dois às 10
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»
tvi
00:05:07
Secret Story
«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
tvi
00:00:13
Dois às 10
Fábio Daniel mostra o que aconteceu nos bastidores da gala do «Secret Story»
tvi
Sporting
Homenagem do Sporting aos adeptos
maisfutebol
Destaques IOL
Documento de Identificação do Animal de Companhia
Já pode consultar o cartão de identificação do seu animal de companhia na aplicação do Governo
Dicas
Diga adeus ao bolor dos azulejos da casa de banho: basta fazer isto para os deixar como novos
Treino
O erro mais comum que muitos fazem depois de treinar e que pode estar a impedir bons resultados
Dicas
Este é o método ideal para cozer um ovo e acertar sempre no ponto
Mais Lidas
Historias de amor
Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»
Famosos
Que tragédia! Conhecido futebolista mata idoso em cadeira de rodas
selfie
Metropolitano de Lisboa
Têm 16 e 21 anos, ajudavam passageiros no metro de Lisboa a comprar bilhetes, memorizavam os PIN e depois roubavam as carteiras
cnn
Dois às 10
«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre
tvi
Benfica
Benfica: Manu Silva no relvado e quatro «despromoções» à equipa B
maisfutebol
Lei da nacionalidade
Ter nacionalidade portuguesa implica ter conhecimento de pelo menos estas seis perguntas
cnn