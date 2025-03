Andamos todos a estender a roupa de forma errada. Influencer partilha dica surpreendente

Sítios onde pode comprar o chocolate viral do Dubai em Portugal

Se há tarefa doméstica que faz parte do dia a dia de toda a gente, é estender a roupa. Mas será que estamos mesmo a fazê-lo da melhor maneira?

A criadora de conteúdos @sorrialista partilhou recentemente no Instagram uma dica que deixou muitos seguidores surpreendidos, mostrando que a forma como colocamos as peças no estendal pode fazer toda a diferença.

Em vez de pendurar a roupa na horizontal, como a maioria das pessoas faz, o truque está em alterá-la para a posição vertical. Ou seja, em vez de dobrarmos as peças ao meio sobre os fios do estendal, devemos pendurá-las pelas pontas, utilizando molas.