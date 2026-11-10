Para juntar ao kit de emergência: este estojo de primeiros socorros custa menos de 9 euros

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Muita gente está a preparar o seu kit de emergência e sabemos que comprar tudo de uma só vez pode pesar na carteira. Por isso, quando encontrámos este estojo de primeiros socorros por 8,93€, entre os mais vendidos da Amazon, achámos que valia a pena partilhá-lo com os leitores. Tem mais de 3.600 avaliações e uma classificação de 4,5 estrelas, com vários compradores a destacarem o facto de ser “muito completo” e “pequeno mas bom”.

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O que vem lá dentro

O conjunto reúne 92 peças, entre as quais:

Pensos, compressas e ligaduras para cortes e arranhões

Toalhetes para limpar feridas

Luvas descartáveis

Tesoura e alfinetes de segurança

Fita adesiva para fixar os pensos

Ligadura triangular, que pode servir de tipoia para apoiar o braço

Máscara de proteção para reanimação

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O tamanho compacto permite guardá-lo em casa, no carro, na caravana ou na mala, para que fique sempre à mão quando for preciso. Vem organizado por compartimentos, num estojo em tecido à prova de água. Segundo a descrição, este conjunto cumpre as normas europeias para este tipo de produto, e por 8,93€ é uma das formas mais acessíveis de completar o kit de emergência.

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