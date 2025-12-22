Facebook Instagram

Estrela infantil da televisão dos anos 2000 vive hoje em situação de sem-abrigo. Fãs ficaram em choque

Antiga estrela juvenil, conhecida mundialmente no início dos anos 2000, foi recentemente filmada numa situação de sem-abrigo e tem chocado fãs e antigos colegas
Hoje às 16:16
Ficou conhecido mundialmente no início dos anos 2000 através de uma popular série juvenil da Nickelodeon, mas a realidade atual de Tylor Chase está a chocar fãs e antigos colegas. O ator, hoje com 36 anos, foi recentemente filmado a viver em situação de sem-abrigo nas ruas de Los Angeles, num vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou uma onda de tristeza e preocupação.

As imagens mostram o antigo intérprete de Martin Qwerly, da série Ned’s Declassified School Survival Guide, visivelmente debilitado e a viver na rua. No vídeo, uma pessoa aborda o ator e questiona-o se tinha trabalhado no Disney Channel. Chase corrige-a, explicando que fez parte do elenco da Nickelodeon, mais concretamente da série que marcou uma geração.

A gravação espalhou-se rapidamente online e provocou reações emocionadas por parte de fãs que cresceram a ver a série. A situação acabou também por chegar aos antigos colegas de elenco de Chase, Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee e Lindsey Shaw, que abordaram o tema no Ned’s Declassified Podcast Survival Guide.

Citado pelo site Daily Mail, um dos seus colegas, Daniel Curtis Lee confessou ter ficado profundamente abalado com as imagens. “Foi uma notícia muito difícil de processar. O vídeo é assustador”, afirmou, admitindo sentimentos de revolta e impotência ao ver um amigo exposto num momento tão vulnerável. O ator revelou ainda que, inicialmente, acreditou tratar-se apenas de um mau momento, mas que outros vídeos acabaram por confirmar que Chase enfrenta dificuldades sérias.

Também Lindsey Shaw manifestou o desejo de ir ao encontro do antigo colega. “Gostava muito de ir falar com ele, demonstrar-lhe carinho e olhar-lhe nos olhos. Tenho muitas saudades do Tylor e gosto imenso dele”, disse. Devon Werkheiser reforçou que é “doloroso e chocante” ver alguém tão próximo passar por esta situação, sublinhando, ainda assim, que acredita que a pessoa que divulgou o vídeo teve boas intenções.

Natural do Arizona, Tylor Chase iniciou a carreira ainda adolescente e, além do sucesso em Ned’s Declassified School Survival Guide, participou em projetos como Everybody Hates Chris e no filme Good Time Max, de 2008, protagonizado por James Franco. A sua situação atual reacendeu o debate sobre os desafios enfrentados por antigas estrelas infantis e deixou muitos fãs em choque com o rumo inesperado da sua vida.

