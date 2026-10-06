Tem apenas 21 anos e um apelido impossível de ignorar. A filha desta estrela portuguesa herdou-lhe o talento e está a dar nas vistas
Cantora, compositora e atriz, esta jovem está a construir o próprio caminho e a conquistar Portugal, tal como a mãe fez
Há apelidos que abrem portas. E há outros que, além das portas, trazem consigo uma enorme responsabilidade. Eva Stuart conhece bem os dois lados da moeda. Filha da cantora e atriz Wanda Stuart, a jovem, de 21 anos, cresceu num universo onde a música, o palco e a televisão fazem parte da rotina. Mas, ao contrário de quem poderia limitar-se a viver à sombra de uma mãe famosa, Eva tem vindo a construir, passo a passo, o seu próprio percurso artístico.
Cresceu entre palcos, música e televisão. Chegou à final do Ídolos, lançou temas originais e prepara-se agora para voltar ao palco num novo musical. Nas redes sociais, mostra também um lado mais arrojado, entre produções de moda e fotografias que evidenciam a sua personalidade.
Hoje, apresenta-se como cantora e compositora e mantém uma presença cada vez mais visível nas redes sociais. O Instagram tornou-se também uma montra para outra faceta da jovem artista: produções fotográficas, moda e imagens onde assume uma estética mais ousada e adulta.
Do palco do Rivoli ao “Ídolos”
A história de Eva com os palcos começou muito antes de chegar à televisão. Aos seis anos, estreou-se no Teatro Rivoli, no Porto, num espetáculo de Natal. Mais tarde, estudou durante cinco anos no Instituto Gregoriano de Lisboa, onde teve formação musical, canto e voz. A ligação à música foi, aliás, uma herança particularmente simbólica: foi na mesma instituição onde a mãe, Wanda Stuart, também estudou.
Ainda jovem, Eva começou a acumular experiências em diferentes áreas. Passou por projetos de teatro musical, participou em produções televisivas como “Jardins Proibidos” e “A Impostora” e teve outras experiências ligadas à televisão, publicidade e fotografia.
Mas foi em 2022 que o seu nome ganhou uma projeção muito maior. A participação no “Ídolos”, da SIC, levou Eva até à final do programa, terminando em segundo lugar. Durante o concurso, recebeu elogios do júri pela voz e pela capacidade de arriscar artisticamente. Numa das galas, depois de interpretar “Sol de Inverno”, de Simone de Oliveira, os jurados destacaram precisamente a sua capacidade de sair da zona de conforto.
Ser filha de Wanda Stuart nem sempre foi fácil
A exposição televisiva também trouxe um problema que Eva já conhecia desde criança: ser constantemente apresentada através da mãe.
Numa entrevista conjunta com Wanda Stuart, em 2022, ao programa Júlia, Eva contou que chegou a sofrer com comentários dos colegas precisamente por ser filha da artista. A situação foi de tal forma marcante que pediu para mudar de escola.
A jovem explicou então que sentia que algumas pessoas não a conheciam como Eva, mas apenas como “filha da Wanda Stuart”. A experiência, contudo, acabou por contribuir para que se tornasse mais forte e preparada para apresentar o seu trabalho em nome próprio.
É precisamente essa procura por uma identidade própria que marca o percurso de Eva.
Cantora, compositora e agora também atriz
A música nunca deixou de ser o centro do seu percurso. Ainda adolescente começou a escrever as próprias canções ao piano. Em 2021 apresentou “Independent”, tema com letra e música suas, e desde então tem continuado a lançar música original.
Nos últimos anos, lançou “Não Desistas”, em 2024, e “Não Me Esqueço” e “Chão E Terra (Somos Mar)”, em 2025. Este último tema surge com Eva como intérprete e compositora, ao lado de Alexandre de Carvalho.
A carreira está, por isso, longe de ficar apenas pelo rótulo de “filha de Wanda Stuart”.
E há uma nova etapa à vista. Eva integra o elenco de “O Feiticeiro de Oz – Um Musical Pop”, espetáculo que estreia em outubro de 2026 no Casino Estoril, numa produção que conta com direção artística de Henrique Feist e música de FF e Miguel Amorim.
Uma imagem cada vez mais própria
Se artisticamente Eva procura afirmar o seu nome, também visualmente parece estar a definir uma identidade própria.
Nas redes sociais, a jovem partilha imagens de diferentes produções fotográficas e looks que revelam uma estética contemporânea e arrojada. Algumas das fotografias assumem um lado mais sensual, com poses e styling que colocam em evidência a sua imagem enquanto jovem mulher e artista.
É uma faceta que também ajuda a perceber a influência estética da mãe. Wanda Stuart construiu, ao longo dos anos, uma imagem pública facilmente reconhecível — do estilo irreverente ao célebre cabelo azul que se tornou uma das suas imagens de marca.
Eva parece, contudo, procurar a sua própria versão dessa irreverência. Sem abdicar da herança artística, vai acrescentando novos elementos à sua identidade: música, composição, palco, teatro, moda e fotografia.
Duas gerações, o mesmo palco
A relação artística entre mãe e filha também já passou do plano familiar para o palco. No final de 2024, Wanda e Eva Stuart protagonizaram juntas o espetáculo de Réveillon do Casino Figueira, num encontro que juntou duas gerações e diferentes referências musicais.
E se Wanda Stuart construiu uma carreira marcada pela versatilidade, Eva parece seguir uma trajetória semelhante.
Canta, compõe, representa e explora a imagem através da fotografia e da moda. Tem ainda uma história televisiva que lhe deu projeção e uma presença digital que lhe permite comunicar diretamente com o público.
A filha de Wanda Stuart já não é apenas “a filha de Wanda Stuart”. É Eva Stuart, uma jovem artista que cresceu no palco, aprendeu a lidar com o peso de um apelido conhecido e está agora a tentar fazer aquilo que talvez seja mais difícil para quem nasce numa família artística: construir um nome que seja verdadeiramente seu.
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