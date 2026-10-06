Tem apenas 21 anos e um apelido impossível de ignorar. A filha desta estrela portuguesa herdou-lhe o talento e está a dar nas vistas

Há apelidos que abrem portas. E há outros que, além das portas, trazem consigo uma enorme responsabilidade. Eva Stuart conhece bem os dois lados da moeda. Filha da cantora e atriz Wanda Stuart, a jovem, de 21 anos, cresceu num universo onde a música, o palco e a televisão fazem parte da rotina. Mas, ao contrário de quem poderia limitar-se a viver à sombra de uma mãe famosa, Eva tem vindo a construir, passo a passo, o seu próprio percurso artístico.

Cresceu entre palcos, música e televisão. Chegou à final do Ídolos, lançou temas originais e prepara-se agora para voltar ao palco num novo musical. Nas redes sociais, mostra também um lado mais arrojado, entre produções de moda e fotografias que evidenciam a sua personalidade.

Hoje, apresenta-se como cantora e compositora e mantém uma presença cada vez mais visível nas redes sociais. O Instagram tornou-se também uma montra para outra faceta da jovem artista: produções fotográficas, moda e imagens onde assume uma estética mais ousada e adulta.

Do palco do Rivoli ao “Ídolos”

A história de Eva com os palcos começou muito antes de chegar à televisão. Aos seis anos, estreou-se no Teatro Rivoli, no Porto, num espetáculo de Natal. Mais tarde, estudou durante cinco anos no Instituto Gregoriano de Lisboa, onde teve formação musical, canto e voz. A ligação à música foi, aliás, uma herança particularmente simbólica: foi na mesma instituição onde a mãe, Wanda Stuart, também estudou.

Ainda jovem, Eva começou a acumular experiências em diferentes áreas. Passou por projetos de teatro musical, participou em produções televisivas como “Jardins Proibidos” e “A Impostora” e teve outras experiências ligadas à televisão, publicidade e fotografia.

Mas foi em 2022 que o seu nome ganhou uma projeção muito maior. A participação no “Ídolos”, da SIC, levou Eva até à final do programa, terminando em segundo lugar. Durante o concurso, recebeu elogios do júri pela voz e pela capacidade de arriscar artisticamente. Numa das galas, depois de interpretar “Sol de Inverno”, de Simone de Oliveira, os jurados destacaram precisamente a sua capacidade de sair da zona de conforto.

Ser filha de Wanda Stuart nem sempre foi fácil

A exposição televisiva também trouxe um problema que Eva já conhecia desde criança: ser constantemente apresentada através da mãe.

Numa entrevista conjunta com Wanda Stuart, em 2022, ao programa Júlia, Eva contou que chegou a sofrer com comentários dos colegas precisamente por ser filha da artista. A situação foi de tal forma marcante que pediu para mudar de escola.

A jovem explicou então que sentia que algumas pessoas não a conheciam como Eva, mas apenas como “filha da Wanda Stuart”. A experiência, contudo, acabou por contribuir para que se tornasse mais forte e preparada para apresentar o seu trabalho em nome próprio.

É precisamente essa procura por uma identidade própria que marca o percurso de Eva.

Cantora, compositora e agora também atriz

A música nunca deixou de ser o centro do seu percurso. Ainda adolescente começou a escrever as próprias canções ao piano. Em 2021 apresentou “Independent”, tema com letra e música suas, e desde então tem continuado a lançar música original.

Nos últimos anos, lançou “Não Desistas”, em 2024, e “Não Me Esqueço” e “Chão E Terra (Somos Mar)”, em 2025. Este último tema surge com Eva como intérprete e compositora, ao lado de Alexandre de Carvalho.

A carreira está, por isso, longe de ficar apenas pelo rótulo de “filha de Wanda Stuart”.

E há uma nova etapa à vista. Eva integra o elenco de “O Feiticeiro de Oz – Um Musical Pop”, espetáculo que estreia em outubro de 2026 no Casino Estoril, numa produção que conta com direção artística de Henrique Feist e música de FF e Miguel Amorim.

Uma imagem cada vez mais própria

Se artisticamente Eva procura afirmar o seu nome, também visualmente parece estar a definir uma identidade própria.

Nas redes sociais, a jovem partilha imagens de diferentes produções fotográficas e looks que revelam uma estética contemporânea e arrojada. Algumas das fotografias assumem um lado mais sensual, com poses e styling que colocam em evidência a sua imagem enquanto jovem mulher e artista.

É uma faceta que também ajuda a perceber a influência estética da mãe. Wanda Stuart construiu, ao longo dos anos, uma imagem pública facilmente reconhecível — do estilo irreverente ao célebre cabelo azul que se tornou uma das suas imagens de marca.

Eva parece, contudo, procurar a sua própria versão dessa irreverência. Sem abdicar da herança artística, vai acrescentando novos elementos à sua identidade: música, composição, palco, teatro, moda e fotografia.

Duas gerações, o mesmo palco

A relação artística entre mãe e filha também já passou do plano familiar para o palco. No final de 2024, Wanda e Eva Stuart protagonizaram juntas o espetáculo de Réveillon do Casino Figueira, num encontro que juntou duas gerações e diferentes referências musicais.

E se Wanda Stuart construiu uma carreira marcada pela versatilidade, Eva parece seguir uma trajetória semelhante.

Canta, compõe, representa e explora a imagem através da fotografia e da moda. Tem ainda uma história televisiva que lhe deu projeção e uma presença digital que lhe permite comunicar diretamente com o público.

A filha de Wanda Stuart já não é apenas “a filha de Wanda Stuart”. É Eva Stuart, uma jovem artista que cresceu no palco, aprendeu a lidar com o peso de um apelido conhecido e está agora a tentar fazer aquilo que talvez seja mais difícil para quem nasce numa família artística: construir um nome que seja verdadeiramente seu.