"A pele fica visivelmente mais elástica": Descobrimos o ingrediente secreto que torna este creme anti-estrias um sucesso

Este artigo pode conter links afiliados*

As estrias não escolhem género, idade ou estilo de vida. Podem surgir na gravidez, durante a adolescência, em fases de perda ou ganho de peso, ou até com treinos mais intensos no ginásio. No meio de tantos produtos que prometem muito e fazem pouco, o Trofolastin destaca-se com uma fórmula eficaz e uma base de utilizadores fiéis.

O segredo? Uma combinação eficaz de centella asiática, colagénio e elastina — ingredientes reconhecidos pelas suas propriedades regeneradoras e pela ação preventiva sobre a formação de estrias.

Centella asiática: o ingrediente que faz a diferença

A centella asiática é o ingrediente estrela desta fórmula, conhecida pelas suas propriedades regeneradoras e pela capacidade de reforçar a elasticidade da pele. Associada ao colagénio e à elastina, ajuda a melhorar a resistência cutânea e a prevenir a formação de estrias em momentos de maior tensão — como a gravidez, mudanças de peso ou crescimento acelerado. A fórmula é ainda enriquecida com óleo de gérmen de trigo e ativos regeneradores, garantindo hidratação profunda e uma sensação de firmeza desde a primeira aplicação. Tudo isto sem parabenos ou ingredientes agressivos, tornando-o seguro mesmo para peles mais sensíveis.

Como usar (e porque é que funciona mesmo)

A aplicação do creme é simples: duas vezes por dia, sobre a pele limpa, com uma massagem suave até absorver. A chave está na consistência. “Comprei durante a gravidez e os resultados foram excelentes. Apesar de ter aumentado 16 kg, não surgiram estrias visíveis”, partilha uma pessoa que começou a aplicar o creme logo no início da gestação.

Mais de 5 mil avaliações e uma nota quase perfeita

Com uma classificação de 4,6 estrelas na Amazon e mais de 2 mil unidades vendidas só no último mês, este produto conquistou o seu lugar entre os produtos de beleza mais bem avaliados. E com um preço promocional de 29€ (abaixo dos habituais 41€), torna-se numa escolha sensata — e eficaz — para quem quer cuidar da pele de forma preventiva e consciente.

Adquira o creme Trofolastin aqui

